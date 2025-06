V gorečem avtomobilu umrl voznik, trčenje v drevo usodno za motorista

Mariborski operativno komunikacijski center so v soboto nekaj pred 21.30 obvestili o prometni nesreči na območju Policijske postaje Gorišnica blizu naselja Goričak. Vozilo je po nesreči zagorelo. Voznik je kljub hitremu posredovanju gasilcev, reševalcev in policistov umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Na povezovalni cesti Dragonja–Sečovlje pa je sinoči ugasnilo življenje motorista.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, voznik avtomobila ni prilagodil hitrosti in načina vožnje v ostrem in nepreglednem ovinku, zaradi česar je vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v cestni smernik. Nato je začelo drseti, trčilo v drevo in pristalo v potoku ob cesti, kjer je zagorelo.

V vozilu je bila ena oseba, ki je na kraju kljub hitremu posredovanju gasilcev, reševalcev in policistov izgubila življenje.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled, o katerem so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, ki sta si ogledala kraj nesreče.

Čez bankino v jarek in v drevo

Policiste Policijske uprave Koper pa so ob 23.39 obvestili, da sta na povezovalni cesti Dragonja–Sečovlje v jarku ob cesti motor in neodziven motorist.

Na kraj so prišli reševalci, ki so voznika poskušali oživljati, vendar je zdravnik potrdil smrt.

Policisti so opravili ogled kraja, ki je pokazal, da je 41-letni voznik motornega kolesa, doma z območja Občine Piran, peljal od Sečovelj proti Dragonji.

Ko je pripeljal do konca ravnice, kjer poteka vozišče v blagi levi ovinek, je z motorjem zapeljal naravnost prek neutrjene bankine v cestni jarek, trčil v drevo ter obležal v jarku. Odredili so sanitarno obdukcijo.