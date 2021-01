Prisilni počitek za Dončića

Luka Dončić tudi svoje tretje sezone v ligi NBA ne bo zaključil z nastopi na vse tekmah za Dallas Mavericks. Tokrat se je "zataknilo" že na šesti tekmi sezone, gostovanju teksaškega moštva pri Chicagu. Ljubljanski zvezdnik je namreč zaradi poškodbe stegenske mišice leve noge ostal prikovan na klop. Poškodbo, ki sicer ni hujše narave, naj bi staknil v drugi četrtini tekme proti Miamiju. Dallas ga je sprva uvrstil na seznam potencialno manjkajočih, tik pred tekmo pa je trener Rick Carlisle sporočil, da za tekmo proti Chicago Bulls 21-letni slovenski zvezdnik ne bo nared. Dodal je, da po vsej verjetnosti ne gre za poškodbo, ki bi terjala daljšo odsotnost. Dončić bo tako v kadru za torkovo temo proti Houstonu, a njegov nastop ostaja vprašljiv.

Dallas je po petih tekmah sezone pri dveh zmagah in treh porazih ter trenutno na devetem mestu zahodne konference. Chicago Bulls so odigrali eno tekmo več in so pri dveh zmagah in štirih porazih, na lestvici vzhodne konference pa zasedajo 12. mesto.

Ponoči bo odigranih še sedem tekem, Vlatko Čančar bo spet čakal na priložnost pri Denver Nuggets, ki gostujejo v Minneapolisu pri Minnesota Timberwolves. Prvaki, LA Lakers, se mudijo v Memphisu, LA Clippers v Arizoni pri vodilni ekipi zahodne konference Phoenix Suns. Brooklyn Nets gostijo Washington, San Antonio Spurs Utah, Golden State Warriors Portland in Detroit Pistons Boston.

Liga NBA, 3. januar: 21:00, Detroit Pistons – Boston Celtics 0:00, Brooklyn Nets – Washington Wizards 0:00, Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 1:00, Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 1:00, San Antonio Spurs – Utah Jazz 2:00, Chicago Bulls – Dallas Mavericks 2:00, Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 2:30, Golden State Warriors - Portland Trail Blazers

Lestvica:

Preberite še: