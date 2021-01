Na spletni novinarski konferenci po tekmi je Luka Dončić žarel od zadovoljstva. Povedal je, da mu je met za tri točke, ki mu je danes bolje stekel (zadel je tri od devetih metov z razdalje) polepšal dan in priznal, da mu vsaka minuta na parketu pomaga do boljših predstav.

"Dobro se počutim. Igram toliko, kot mi reče trener. Če želi, da igram 48 minut, bom pač igral 48 minut, ni problema," je zagotovil zvezdnik Dallasa, ki je danes na parketu preživel 36 minut. Igral je celotno prvo in tretjo četrtino.

"Od Gorana sem se veliko naučil"

Razgovoril se je tudi na temo odnosa z Goranom Dragićem, ki je dvoboj končal z desetimi točkami, petimi skoki in sedmimi asistencami.

"Veliko sem se naučil od njega. Na evropskem prvenstvu smo igrali izjemno in zato smo zmagali. Vedno je nekaj posebnega igrati proti njemu," je povedal 21-letni košarkarski mojster, in med vrsticami omenil, da sta nekaj časa skupaj preživela tudi na zadnji dan preteklega leta.

Pritiska je veliko

Enega od novinarjev je zanimalo, kako se spoprijema s pritiski, ki jih prinaša pričakovanje javnosti in medijev. Kot pravi sam ta pritisk in breme razume. "Po eni strani je to dobro, po drugi pa slabo. Veliko je pritiska, po drugi strani pa ljudje tudi vedo, da veliko zmorem. To gre v obe smeri," je priznal.

Trener: Luka trdo dela

Tudi njegov trener, strateg Dallasa Rick Carlisle verjame, da bo njegov zvezdniški varovanec kmalu zopet tisti pravi in tudi sam izpostavil uvodno trojko Dončića.

"Odlično, da je zadel tisto prvo trojko. V tej sezoni gre za ekipo in Luka bo prišel na vrsto. Trdo dela. Videl sem ga, kako je po tekmi proti Charlottu (Dallas je izgubil z 99:118, op. a.) zvečer še treniral. Pri njemu vse kaže v pravo smer, kar je odlično. Puščam ga v igri za daljša obdobja, nocoj je igral celotno prvo in tretjo četrtino, da se utrdi. Na koncu obeh je bil utrujen, ker je trdo igral. To mu bo pomagalo, da se prej utrdi," je o Dončićevi igri razlagal Carlisle.

Hardawaj Jr: Dončić nam je vzor

Dončića je pohvalil tudi soigralec Tim Hardaway mlajši, sicer drugi strelec moštva z 18 točkami. "Videli ste vsi po tekmi s Charlottom, ko je po tekmi še metal na koš. Kot zvezdnik je s tem vzor drugim. S tem vidimo, da si želi in v to vlaga veliko truda. Tudi nocoj je to dokazal. Moramo graditi na tej zmagi, ki je bila velik preizkus za naše fante."