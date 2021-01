Dončiću so se proti Dragiću odprla nova obzorja

Luka Dončić je prišel do zgodovinske zmage, od kar igra v ligi NBA. Prvič v karieri je namreč s soigralci pri Dallas Mavericks na kolena spravil Miami Gorana Dragića. Hkrati je izenačil rekord legendarnega Dirka Nowtizkega po številu tekem, na katerih je bil najboljši v dresu Dallasa po številu točk, asistenc in skokov. To mu je uspelo na 38 tekmah. Ponoči so aktivni tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja.

Za slovenske ljubitelje košarke je bil v noči na soboto najbolj zanimiv obračun med Dallas Mavericks in Miami Heat. Če ne bi bilo stanja s koronavirusom po vsem svetu, bi si ga zagotovo v živo v Dallasu ogledali številni slovenski privrženci, ki so na dveh tekmah v zadnjih dveh sezonah še posebej izstopali. V Miamiju se jih je dvakrat zbralo več kot dva tisoč, vselej pa so na koncu pozdravili zmago Gorana Dragića.

Vročica je namreč dobila vse štiri tekme, od kar je Luka Dončić član Dallasa, sicer pa že šest zapored. Če k temu dodamo, da je imel mladi slovenski zvezdnik slab večer proti Charlotte Hornets – dosegel le 12 točk, 5 asistenc in 2 skoka -, potem je bila slaba popotnica za Dallas, ki je imel prav tako na računu le eno zmago na štirih tekmah.

Vrhunci igre Luka Dončića

A je po slabši seriji pri Teksačanih le posijalo sonce. Nerazpoloženi košarkarji Miamija, v prvem polčasu iz dvanajstih poizkusov sploh niso zadeli trojke, so med tekmo zaostajali že za 24 točk, na koncu pa omilili poraz na znosnih deset točk zaostanka (83:93). Tudi Dragić ni imel svojega strelskega večera. Zgrešil je namreč vseh šest metov za tri točke.

Sprva jih je grešil tudi Dončić in prav njegov slabši odstotek meta je bil na tapeti na prvih štirih tekmah nove sezone, saj je zadel le dve od 21 trojk. V nadaljevanju tekme mu je le nekoliko uspelo naravnati roko in so tri žoge našle pot skozi obroč - vseeno jih je zgrešil sedem. A ga to ni zaustavilo, da ne bi prišel do končnih 27 točk, katerim je dodal kar 15 skokov in sedem asistenc – njegov prvi dvojni dvojček v sezoni.

Na 38 tekmah je bil tako že najboljši košarkar Dallasa po številu točk, skokih in asistencah, s čimer se je izenačil z legendo teksaškega kluba Dirkom Nowitzkim, ki je do tovrstnega podviga prišel v kar 21 sezonah igranja za Mavericks.

Liga NBA, 1. januar:

Dallas Mavericks : Miami Heat 93:83 (73:53, 46:31, 20:16)

Luka Dončić 27 točk (met iz igre 9/21, trojke 3/10, prosti meti 6/9), 15 sk., 7 asis., 1 bl., 5 izg. žoge v 36 min., Hardaway 18; Adebayo 19, 11 sk., Bradley 15, Goran Dragić 10 (met iz igre 3/11, trojke 0/6, prosti meti 4/4) 5 sk, 7 asis., 4 izg. žoge v 29 min.



Charlotte Hornets : Memphis Grizlies 93:108

Biyombo 16, 12 sk.; Brooks 21, Anderson 18, 11 sk.



Detroit Pistons : Boston Celtics 96:93

Grant 24, Bey in Rose 17; Tatum 28, Brown 25



Brooklyn Nets : Atlanta Hawks 96:114

Durant 28, Irving 18, 11 sk.; Hunter 23, Young 21



Milwaukee Bucks – Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers

Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Phoenix Suns

Utah Jazz – Los Angeles Clippers

Golden State Warrios – Portland Trail Blazers

Houston Rockets – Sacramento Kings

