Dragić je vrnil udarec

Goran Dragić in njegovi soigralci so izkoristili priložnost, da Milwaukeeju vrnejo za brutalen poraz, ki so ga Giannis Antetokounmpo in druščina Miamiju zadali v noči na četrtek.

Le dan po tem, ko je Milwaukee s kar 144:97 odpihnil Miami, so Goran Dragić in soigralci vrnili udarec. Ista tekmeca, drugačna pesem. Grški orjak Giannis Antetokounmpo je bil sicer spet v elementu. S 26 točkami, 13 skoki in 10 asistencami se je podpisal pod novega trojnega dvojčka. Tudi njegovi soigralci so mu dobro sledili in po uvodnem izmenjavanju v vodstvu prevzeli pobudo. Sredi tretje četrtine so vodili že s 14 točkami naskoka.

Giannis Antetokounmpo je tekmo končal s trojnim dvojčkom, Goran Dragić pa z zmago Foto: Guliverimage

To je bil, kot vse kaže, alarm za Dragića. Ljubljančan je sicer tekmo znova začel na klopi, pravi obraz pa je pokazal prav na prelomu med tretjo in zadnjo četrtino, ko je bil ob odsotnosti poškodovanega Jimmyja Butlerja režiser preobrata. Miami je v tem obdobju vknjižil delni rezultat 22:4 ter tehnico nagnil na svojo stran.

Gogi je v zadnjih minutah sicer zgrešil dva meta za tri točke in izgubil eno žogo, a je v igro vnašal tudi prepotrebno mirnost, na račun katere so podprvaki preprečili povratni udarec tekmecev. Na koncu je bil koseški zmaj s 26 točkami (met za 3 točke 4:7, za 2 točki 5:10, prosti meti 4:6) v vsega 26 minutah igre prvi strelec Miamija. Dodal je še pet skokov in dve asistenci, medtem ko pa je Tyler Herro, ki ga je po novem nasledil v prvi peterki, vknjižil 26 točk in 14 skokov.

Kaj bo Luka Dončić ušpičil Sršenom? Foto: Guliverimage

Dončićevi pričakujejo Charlotte

Na enajstem mestu zahodne konference pa je trenutno moštvo našega mladega zvezdnika Luke Dončića. Dallas Mavericks so sezono odprli z dvema porazoma, nato pa so se v noči na nedeljo znesli nad LA Clippers in jih premagali kar z 51 točkami razlike (124:73)! Dončić iz tekme v tekmo kaže boljše predstave, danes pa ima na "jedilniku" Sršene iz Charlotta, ki so prav tako kot njihovi tekmeci iz Teksasa v tej sezoni pri le eni zmagi in dveh porazih. Chatlotte na vzhodu trenutno zaseda deseto mesto.

Clippers rešujejo ugled

Ponoči so na sporedu še štiri tekme, Boston Celtics se bodo spopadli z Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets z Atlatna Hawks, na delu pa bosta tudi oba kluba iz Los Angelesa. Prvaki Lakers bodo tretjo zmago v sezoni iskali v San Antoniu, Clippers pa bodo sramoto po hudem porazu z Dallasom poskušali sprati na domači tekmi s Portlandom. Prvi zvezdnik Clipper Kawhi Leonard je po poškodbi sicer še na seznamu vprašljivih.

Liga NBA, 30. december: Boston Celtics : Memphis Grizzlies 126:107

Brown 42, Tatum 16; Valanciunas 20 Brooklyn Nets : Atlanta Hawks 145:141

Durant 33 (11 skokov), Irving 20; Collins 30 Miami Heat : Milwaukee Bucks 119:108

Dragić 26 (5 skokov, 2 asistenci), Adebayo 22 (10 asistenc); Antetokounmpo 26 (13 skokov, 10 asistenc) 2:30, Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 2:30, San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 4:00, Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers

