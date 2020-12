Sreča obrnila hrbet Dončićevemu nasledniku v ligi NBA

Košarkarji Memphisa so v noči na torek po podaljšku v gosteh odpravili oslabljeni Brooklyn (116:111), a drago plačali zmago, saj so že v drugi četrtini ostali brez najboljšega igralca. 21-letni branilec Ja Morant, aktualni dobitnik nagrade Rookie of the Year, si je poškodoval levi gleženj. Ko je skušal blokirati met Timotheju Luwawu-Cabarrotu, si ga je pri doskoku zvil. V bolečinah je na eni nogi odskakljal z igrišča in se zgrudil na tla, nato pa so ga odpeljali na pregled v vozičku. Dvoboja razumljivo ni več nadaljeval, drugi polčas je presedel na klopi.

Kako je Ja Morant staknil poškodbo proti Brooklynu:

Priznani in vedno dobro informirani novinar ESPN Adrian Wojnarowski poroča, kako je rentgensko slikanje pokazalo, da so kosti Moranta ostale cele. Ni prišlo do zloma, o tem, kakšna je dejanska narava poškodbe levega gležnja, pa bo več pokazal današnji pregled z magnetno resonanco.

To je velik udarec za Memphis, ki zaradi poškodbe kolena že dalj časa pogreša Jarena Jacksona Jr., zaradi bolečin v kolku pa ne more grizlijem pomagati tudi nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Justice Winslow.

Sezono začel s strelskim rekordom

Vroči Morant, rojen v Južni Karolini, je v uvodu sezone nakazal, da bi lahko v njej dosegal imenitne dosežke. Njegovo igro krasijo atraktivna zabijanja in asistence. Na prvi tekmi sezone je proti San Antoniu dosegel kar 44 točk in postavil osebni strelski rekord v ligi NBA. V prejšnji sezoni je povprečno dosegal na tekmo 17,8 točke in dobrih sedem asistenc, novo sezono pa je začel še neprimerljivo bolje.

Dinwiddie že končal sezono Spencer Dinwiddie je že sklenil sezono 2020/21. Foto: Reuters Dvoboj med Brooklynom in Memphisom, ki je po podaljšku pripadel gostom, je tako mineval brez največjih zvezdnikov. Domači so zaigrali brez Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga (oba sta manjkala zaradi počitka), manjkal pa je tudi veliki osmoljenec začetka sezone Spencer Dinwiddie. 27-letni branilec je zaradi poškodbe kolena že končal sezono. Prihodnji teden ga po tem, ko si je delno pretrgal sprednji križni ligament v levem kolenu, čaka operacija. Poškodoval se je na tekmi proti Charlottu, ki so jo Nets v noči na ponedeljek izgubili s 104:106. Charlotte Hornets so tudi naslednji tekmec Dončićevega Dallasa, s katerim se bodo spoprijeli zadnji dan tega koledarskega leta.

Harden pred Youngom, Dončić šesti strelec lige

James Harden je tudi v tej sezoni najboljši strelec lige NBA, Luka Dončić pa na lestvici zaostaja le za petimi košarkarji. Foto: Guliverimage Če se Morant ne bi poškodoval proti Brooklynu, bi na lestvici najboljših strelcev še vedno vztrajal tik pod vrhom, tako pa je zaradi slabšega učinka v New Yorku, kjer je odigral le 13 minut in v tem obdobju dosegel 7 točk (na prejšnjih tekmah je ob 58-odstotnem metu iz igre dal 44 in 28 točk), padel na 13. mesto.

Največ točk na tekmo tudi v tej sezoni dosega James Harden. Bradati as Houston Rockets ima po dveh tekmah povprečje 39 točk, najbližje pa mu je veliki Dončićev znanec Trae Young, ki izstopa z odličnim strelskim izkupičkom, za razliko od prejšnje sezone pa gre odlično tudi Atlanti, saj je dobila vse tri tekme.

Luka Dončić, ki je v nedeljo blestel z Dallasom na nenavadnem gostovanju v dvorani Staples, na katerem so Mavericks poskrbeli za več rekordov, je s povprečjem 27,7 točk na tekmo na šestem mestu.