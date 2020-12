Razočarani Dončić ostal brez božičnega darila

Košarkarji Dallas Mavericks tudi po dveh tekmah v novi sezoni lige NBA ostajajo brez zmage. Če so bili na prvi tekmi prekratki proti Phoenixu, je bil tokrat od čete Ricka Carlisla boljši še zvezdniški LA Lakers. Prvaki so bili boljši večino tekme, Dallas je vodil le v začetku, nato pa so pobudo prevzeli domači košarkarji, pri katerih je bil z 28 točkami najučinkovitejši Anthony Davis, LeBron James jih je dodal 22.

Predstava Luke Dončića proti LA Lakers:

Luka Dončić in ekipa sta bila slabši nasprotnik praktično v vseh prvinah igre, predvsem bodejo v oči skoki, ki so jih gostitelji dobili s kar 53:27. "Vse se vrti okoli naše mentalitete in trdnosti. Ogromno je odvisno od tega. Če ima druga ekipa toliko več skokov od nas, potem jo moraš izriniti iz rakete, ne glede na vse. Delati moramo na tem in postati boljši," je bil po tekmi jasen Dončić, ki ni skrival razočaranja nad predstavo svoje ekipe.

"Nisem presenečen, da smo izgubili. Ne moreš zmagati tekme, če druga ekipa zbere 35 skokov več. Če igramo dobro v raketi, zmagamo. Tako je to. Imeli smo nekaj svetlih točk v obrambi, a res smo slabo zapirali. Nočem govoriti o svoji predstavi, saj smo izgubili. To je vse, kar je pomembno. Drugo me ne zanima," je dejal 21-letni košarkarski superzvezdnik.

Vrhunci tekme:

Dončić 0, LeBron 1

Dončić je imel tudi zahtevno obrambno nalogo - zaustaviti enega najboljših igralcev v ligi, LeBrona Jamesa. "LeBrona je vedno težko zaustaviti, a to mi predstavlja dodatno motivacijo. Mislim, da sem obrambno nalogo kar dobro opravil. Imel sem velik motiv, vemo, kdo je James. Nasploh sem zadovoljen s svojo igro, a to ne pomeni ničesar, če smo izgubili. Prav tako mi ne pomeni veliko, ker sem dosegel več točk od njega," je še povedal Ljubljančan, ki je v napadu od 19 poskusov zadel devetkrat, od tega dva od petih metov za tri točke.

Obračun LeBrona Jamesa in Luke Dončića. Foto: Guliverimage/Getty Images

Lakersi so tako po porazu proti mestnim tekmecem LA Clippersom le stopili na zmagovalna pota. Izjemno so bili razpoloženi v napadu, kjer so dosegli kar 138 točk. "To je od nas zahtevala igra. Žoga je dobro krožila, igrali smo v dobrem ritmu. Imamo možnost, da lahko štiri ali pet igralcev doseže 20 točk, če podajamo in smo učinkoviti tudi v obrambi," je bil po tekmi zadovoljen James, ki se je vnovič vpisal v zgodovino. Z novimi 22 točkami, skupno pa 383 točkami na 15 tekmah, se je na večni lestvici najboljših strelcev božičnega dne v ligi NBA prebil na drugo mesto. Pred njim je le še dosežek Kobeja Bryanta, ki je na 16 obračunih dosegel 395 točk.

