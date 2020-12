Prvaki so se znesli nad Dallasom in zelenim Dončićem #video

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 138:113 (99:85, 69:57, 33:30)



Učinek Luke Dončića: 27 točk, met za dve 7/14, met za tri 2/5, prosti meti 7/8, 6 asist., 4 sk., 1 blok., 3 izg. žoge v 34 minutah

Božična poslastica lige NBA, težko pričakovani obračun med LeBronom Jamesom in Luko Dončićem, se je razpletla v prid gostiteljev. Branilci naslova lige NBA so v drugi tekmi nove sezone 2020/21 v dvorani Staples tako le dočakali krstno zmago v tej sezoni, Mavericks iz Teksasa pa so tudi v drugo ostali praznih rok. Proti prvakom so ostali konkretno prekratki, na koncu so izgubili s 115:138.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Gostje so na parketu zagotovo pogrešali latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa, ki se bo soigralcem na parketu pridružil šele ob koncu januarja. Brez njega so bili proti zelo motiviranim prvakom, ki v tej sezoni nastopajo z dokaj prevetreno postavo, veliko slabši v številnih statističnih prvinah. Jezerniki so jih povsem zasenčili v skoku, saj so ujeli dvakrat več žog od gostov (53 proti 27), izkazali so se tudi z izjemno natančnim metom za tri točke (zadeli so 19 od 39), razigranim napadom, kjer so kar štirje košarkarji dosegli najmanj 18 točk, ter odlično obrambo, s katero so parali živce vsem, zlasti pa najboljšemu strelcu Dallasa, 21-letnemu Dončiću.

Dallas povedel s 7:2, nato pa ...

Začelo se je resda po sanjskem scenariju gostov. Dallas je povedel s 7:2, a se je kaj kmalu izkazalo, da je bila to njegova najvišja prednost na tekmi. Hitro je izpuhtela, Lakers so z nizom 9:0 prevzeli vodstvo. Telički so držali stik z gostitelji, po enem izmed košev Treya Burka pa jo je skupil Anthony Davis. Košarkar Dallasa ga je nehote s komolcem udaril v obraz, Davis pa je moral zaradi krvavitve za nekaj časa zapustiti parket. Kot da je to še bolj razvnelo zvezdniškega centra prvakov lige NBA, ki je v nadaljevanju kraljeval v napadu in bil na koncu z 28 točkami, 8 skoki in 5 asistencami tudi najboljši posameznik srečanja.

Vrhunci Luke Dončića v Los Angelesu:

Dončić je uvodno četrtino končal s košem za zaostanek Dallasa s 30:33. V uvodnih 12 minutah je prispeval 8 točk, a večkrat ostal odrezan od soigralcev. Temnopolti Nemec Dennis Schröder, ki ga je pokrival večji del dvoboja, mu je povzročal nemalo težav, obenem pa marljivo polnil koš Dallasa v napadu. Dvoboj je končal pri 18 točkah in 6 asistencah.

Najboljši štirje strelci Lakers so skupaj dosegli kar 90 točk:

These guys just combined for 90 points 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZcWy7IkZnz — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2020

V drugi četrtini je prednost gostiteljev počasi, a zanesljivo rasla. Nekaj sodniških napak v škodo Dallasa je rezultat še bolj obrnilo v korist branilcev naslova, ki so si na krilih Anthonyja Davisa in LeBrona Davisa, v prvem polčasu sta prispevala 18 oziroma 14 točk, po prvem polčasu priigrali prednost +12 (69:57). Ob zvoku sirene je končni rezultat prvega dela s trojko postavil Kyle Kuzma, ki je končal dvoboj s 13 točkami, a je bil šele peti najboljši strelec zmagovalne ekipe.

Harrell večkrat skočil v napadu kot celotna ekipa Dallasa

V tretji četrtini se je strelsko prebudil Dončić. Dosegel je kar 12 točk, tudi dve trojki, njegovi prvi v tej sezoni v ligi NBA (na prvi tekmi v Phoenixu je izza črte za tri točke metal 0/6), strelsko pa je njegov ritem spremljal še Trey Burke (10). Gostitelji vseeno niso popuščali. Večkrat se je v napadu proti mlademu slovenskemu zvezdniku, ki je bil zadolžen za njegovo pokrivanje, izkazal LeBron James, pod košem pa je izstopal Montrezl Harrell. Najboljši šesti igralec lige NBA v prejšnji sezoni, ki se je k Lakersom preselil iz vrst mestnega tekmeca Clippers, je prispeval 22 točk in 7 skokov, od tega kar pet v napadu. Zbral je več skokov v napadu kot celotna ekipa Dallas (pet proti tri). Kot za stavo je polnil koš Dallasa tudi v zadnji četrtini, ko je bil sprva zanj zadolžen Boban Marjanović, a tudi to ni zmotilo vročega Harrella, da je dosegel nekaj zaporednih košev iz polrazdalje.

Najlepša akcija Dončića na dvoboju:

Dallas je v zadnji četrtini prišel najbližje na -9. Takrat na parketu še ni bilo Dončića, ko pa je Slovenec dobrih šest minut pred koncem vstopil v igro, se je prednost prvakov lige NBA na krilih občutno večjega števila skokov v napadu in natančnih metov za tri točke vztrajno povečevala. Na koncu je znašala +23, Dallas pa je prejel kar 138 točk, kar ni moglo pretirano zadovoljiti trenerja Ricka Carlisla.

James zaostaja le še za Bryantom LeBron James je proti Dallasu dosegel 22 točk. Foto: Reuters Prvi zvezdnik Lakers LeBron James se je vpisal v zgodovino. Tekmo je končal z 22 točkami, na večni lestvici najboljših strelcev v ligi NBA, ki so igrali tekme na božični dan, pa se je prebil na drugo mesto. Prehitel je legendarnega Oscarja Robertsona. Rekorder je Kobe Bryant (395 točk v 16 nastopih), James pa se mu je močno približal, saj je v 15 tekmah, odigranih prav 25. decembra, zbral 383 točk. Dončić je odigral prvo ''božično'' tekmo v karieri. Njegov Dallas je ni odigral vse od leta 2011. Teličke čaka novo dokazovanje v gosteh v nedeljo, ko bo v zelo atraktivnem terminu za slovenske ljubitelje košarke (ob 21.30 po slovenskem času) gostoval pri Los Angeles Clippers. Tako se bo še enkrat predstavil v dvorani Staples.

Miami Heat : New Orleans Pelicans 111:98 (88:79, 66:53, 29:26)



Učinek Gorana Dragića: 18 točk, met za dve 6/7, met za tri 0/4, prosti meti 6/7, 9 asist., 2 sk., 4 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 27 minutah

Dragić blestel v dresu Miamija

Miami je v prvi tekmi večera s 11:98 porazil New Orleans Pelicans, ključni mož floridske ekipe pa je bil prav slovenski zvezdnik Goran Dragić. Čeprav je trener Heat Erik Spoelstra v prvem polčasu varčeval z igralnimi minutami koseškega zmaja in ga v igro prvič poslal šele dobrih pet minut pred koncem prve četrtine, v kateri so domači zaostajali za Pelikani, je prav s to potezo prebudil ekipo.

You don't stop the @Goran_Dragic spin move.



You admire it. pic.twitter.com/EKlAkzKZM9 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020

Dragić je namreč odlično razigral soigralce, s pravimi potezami v ključnih trenutkih tekme in z izvrstnimi podajami soigralcem poskrbel za preobrat, Miami pa je sredi druge četrtine vodil že za 23 točk. V drugem polčasu je Ljubljančan prevzel tudi vlogo nadomestnega vodje moštva, saj je kapetan Jimmy Butler zaradi "zategnjenosti" v desnem gležnju, kot so prek družbenih omrežij sporočili iz kluba, ob polčasu ostal v slačilnici.

You won't find a drive and finish better than this 🐉 pic.twitter.com/afr1mofSI5 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020

Dragić je tekmo končal z 18 točkami (met za dve 6/11, za tri 0/4, proti 6/7), devetimi asistencami, štirimi ukradenimi žogami, dvema skokoma in tremi izgubljenimi žogami. Prvi strelec moštva je bil Duncan Robinson s 23 točkami, 18 jih je dosegel v prvem polčasu, vse z metom za tri točke, šest trojk v enem polčasu pa je tudi novi rekord božičnih tekem v ligi NBA. Najboljši Pelikan je bil Zion Williamson, ki se je ustavil pri 32 točkah in 14 skokih.

Gogi is hilarious 😂 pic.twitter.com/EAAOEeULfK — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020

Vesela novica: na zadnjih testiranjih le dva pozitivna V ligi NBA so na rednih testiranjih za novi koronavirus od 16. do 24. decembra potrdili le dva pozitivna igralca, je sporočilo vodstvo lige. Imeni igralcev niso sporočili. Liga v novi sezoni, ko so se tekme vrnile v domače dvorane klubov namesto enotnega prizorišča v sanitarnem mehurčku, stavi na redna testiranja kot ključen ukrep za omejitev širjenja virusa. Kot so tokrat sporočili, je bilo testiranih 558 igralcev, od katerih sta le dva oddala pozitivna vzorca. V času priprav na novo sezono konec novembra je v enem tednu pozitivne teste na novi koronavirus devet dni pred začetkom pripravljalnih tekem oddalo kar 48 od 546 testiranih igralcev.

Liga NBA, 25. december: Miami Heat : New Orleans Pelicans 111:98

Robinson 23, Dragić 18, 9 asistenc, 2 sk. v 27 min., Adebayo 17; Williamson 32, 14 sk., Ingram 28, Hart 12



Milwaukee Bucks : Golden State Warriors 138:99

Middleton 31 (trojke 6/8), Antetokounmpo 15, 13 sk., Augustin in DiVincenzo po 13; Curry 19 (trojke 2/10), Wiseman 18 Boston Celtics : Brooklyn Nets 95:123

Brown 27, Tatum 20, 8 sk.; Irving 37 (trojke 7/10), 8 asist., Durant 29



Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 138:115

Davis 28 (trojke 3/5), 8 sk., James (10 asist., 7 sk.) in Harrell (7 sk.) 22, Schröder 18; Dončić 27, met za tri 2/5, met za dve 7/14, prosti meti 7/8, 7 asist., 4 sk., 1 blok., 3 izg. žoge v 34 minutah, Richardson in Burke 17



4.30 Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

