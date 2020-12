Žalosten dan za košarko, odšla je legenda lige NBA

Na karizmatičnega Američana, ki predstavlja klubsko ikono Boston Celtics, so se zelo rade lepile lovorike. Njegovo znamenito številko na dresu 25 so upokojili leta 1967. V karieri je prejel kar 12 prstanov. Več sta jih v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu prejela le njegova nekdanja soigralca Bill Russell in Sam Jones.

Tako so leta 1964 pozirali zvezdniki Bostona (od leve proti desni) Bill Russell, trener Red Auerbach, Tommy Heinsohn, Jim Locustoff in K.C. Jones, ki ni s Kelti niti enkrat izgubil v finalu lige NBA. Foto: Guliver Image

Le sedem košarkarjev se lahko pohvali s trojno krono – naslovom NBA. NCAA in zlato olimpijsko medaljo. Med njimi je tudi K.C. Jones, v omenjeno skupino izbrancev spadajo še Bill Russell, Clyde Lovellette, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Earvin ''Magic'' Johnson in Michael Jordan.

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.



Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj — Boston Celtics (@celtics) December 25, 2020

Po bogati karieri, ki je kot branilec Keltov prebil na parketu med letoma 1958 in 1967, se je podal v trenerske vode. Največje uspehe je dosegal prav z Bostonom, katerega je kot prvi trener popeljal do naslova v letih 1984 in 1986. To je bilo obdobje, v katerem so Celtics v finalu lige NBA nastopili kar štirikrat zapored in večkrat prekrižali načrte velikemu tekmecu Los Angeles Lakers.