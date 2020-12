Kar 52 slovenskih točk, a brez zmage

Po odprtju nove sezone v New Yorku in Los Angelesu , kjer so prvaki prejeli tudi šampionske prstane, se je liga NBA v noči na četrtek začela tudi za Slovence. Brez zmage. Nedavni finalist z Miami Heat Goran Dragić, ki se je vrnil na klop za rezervne igralce, je moral kljub dobri predstavi (20 točk, 7 asistenc, 4 skoki) priznati premoč Orlandu (113:107). Luka Dončić je proti Phoenixu dosegel kar 32 točk (še 8 skokov in 5 asistenc), a je prav tako ostal praznih rok (106:102). Vlatko Čančar je ostal prikovan na klop prav tako poraženega Denverja.

Liga NBA se je vrnila. V polnem razmahu, a v novi realnosti in z novimi težavami. O teh priča odpoved tekme Houston - Oklahoma City Thunder. Slovenska pozornost pa je bila v drugi delovni noči namenjena klubom zlatih reprezentantov. Vsi so ostali praznih rok, čeprav so skupaj dosegli 52 točk. No, dosegla sta jih Luka Dončić in Goran Dragić, saj Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Dallas, Miami in Denver bodo po uvodnih porazih znova aktivni na božični dan. Gogi se bo tako že ob 18. uri po slovenskem času udaril s Pelicans, Dončića v osrednji tekmi v noči na petek (2.00) čakajo LA Lakers, Denver pa se bo udaril z LA Clippers.

Znova Phoenix ...

Dve leti, dva meseca in sedem dni je minilo od trenutka, ko je tedaj še najstniški Luka Dončić v dresu Dallasa na tekmi proti Phoenixu prebil led lige NBA. Natančno 799 dni pozneje sta moštvi iz Teksasa in Arizone odprli novo sezono. Ta je drugačna, večinoma brez gledalcev. A po drugi strani gre za sezono, v kateri je v Dončića uprtih še več oči. Ljubljančan namreč velja za enega glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca lige NBA, zato lahko na njegovo podobo naletimo na vsakem ameriškem koraku ali vsakem kliku. Tudi na naslovnici kultne revije Slam ali pa v oglasu za spletne prenose tekem. Ni dvoma, Luka Dončić je postal eden od osrednjih obrazov lige NBA.

Dončić je tekmo odprl z metom za 0:6. Na koncu je presegel mejo 30 točk, kar pa Dallasu ni pomagalo do zmage. Foto: Guliverimage

Član elitne peterke lige NBA je status zvezdnika potrdil tako, da je kljub strelski nerazpoloženosti, ki jo odraža slab odstotek meta iz igre, prišel do zavidljivih številk - 32 točk (met za 3 točke 0:6, met za 2 točki 11:20, prosti meti 10:12), osem skokov in pet asistenc. A bolj kot slepi naboji pri metih z razdalje je Dončića v slabo voljo spravil poraz proti prenovljenemu Phoenixu. Ta je, z izjemo kratkih odsekov na začetku druge in sredini tretje četrtine, vodil vso tekmo. Nikoli sicer z neulovljivo prednostjo, tako da je tudi Luka v zadnji četrtini še upal na preobrat. Toda met z razdalje mu nikakor ni stekel, za nameček pa so bili nerazpoloženi tudi njegovi soigralci. Nihče namreč ni presegel meje 15 točk. Na drugi strani je Phoenix ob dirigentskih taktih Chrisa Paula izkoriščal igralsko širino.

Dragić znova adut s klopi

Potem ko je vso končnico pretekle sezone, ki se je za Miami Hrat končala s porazom v velikem finalu proti LA Lakers, Goran Dragić odigral kot član začetne peterke, se je na začetku novega tekmovalnega obdobja vrnil na klop za rezervne igralce. V prvi peterki ga je na položaju organizatorja igre zamenjal Tyler Herro (lani je to vlogo prevzel Kendrick Nunn), izkušeni Ljubljančan pa je bil floridski adut s klopi. To vlogo je Gogi odigral izvrstno, saj je v 26 minutah dosegel 20 točk (met za 3 točke 1:4, za 2 točki 7:9, prosti meti 3:3), sedem asistenc in štiri skoke.

Goran Dragić je sklonil glavo, Evan Furnier pač ne. Foto: Guliverimage

S tem je bil drugi strelec svojega moštva (Bam Adebayo je prispeval 25 točk) ter imel najboljše razmerje med danimi in prejetimi točkami svojega moštva v času igre (+7). Toda višino končne ocene Dragićeve prve tekme je oklestil poraz podprvakov v floridskem obračunu z Orlandom. Ta sicer nikoli ni vodil z več kot devetimi točkami prednosti, a je znal v zadnjih minutah četrte četrtine pritisniti na plin.

Houston brez tekme, Harden pod drobnogledom James Harden je znova pod drobnogledom. Foto: Guliverimage Že drugi tekmovalni dan sezone 2020/21 pa je prinesel prvi koronski zaplet. Ker Houston ni zbral potrebnih minimalnih osmih košarkarjev za tekmo z Oklahomo City Thunder, je bila ta odpovedana oziroma predstavljena. Po enem pozitivnem testu na novi koronavirus so bili namreč, skladno z novimi protokoli lige, še štirje košarkarji poslani v samoizolacijo. Ameriški mediji so se že pred tem razpisali o tem, da je James Harden kršil pravila in protokole lige, vezane na covid-19. Tik pred uvodno nesojeno tekmo Houstona je vodstvo lige preučilo, ali je posnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih in na katerem se Harden brez maske zabava v baru, res nastal ta teden. Očitno so bradatega zvodnika "spoznali za krivega", saj so ga kaznovali s 50 tisoč ameriškimi dolarji kazni. Protokol lige NBA namreč košarkarjem prepoveduje obiske barov, klubov in združevanj z več kot 15 osebami. Harden je medtem zanikal, da je šlo za striptiz klub, kot so mu očitali, in zapisal, da njegovo ime vselej povezujejo s težavami. "Vsak dan nekaj novega. Obiskal sem znanko, ki je napredovala v vodjo, in ji izkazal podporo. Ne glede na to, kolikokrat me želijo ljudje očrniti, jim to ne uspe. Resnica vselej pride na dan," je zapisal 31-letnik, ki je pred tem na vse načine poskušal zapustiti Houston, a iz morebitnega prestopa ni bilo nič. Ne v Brooklyn in ne v Philadelphio ali Miami.

Vlatko Čančar bo moral na prve minute v mini sezoni še malce počakati. Foto: Guliverimage

Brez minut za Čančarja

Medtem ko sta osrednja slovenska košarkarska zvezdnika že na prvi delovni večer nove sezone zavzela svoja položaja, pa je Vlatko Čančar zaman čakal na kakšno igralno minuto v dresu Denverja. Svojih zadnjih sekund na uradni tekmi lige NBA je bil zlati reprezentant deležen 3. marca. V zadnjih mesecih je močno okrepil svoje telo, nekaj priložnosti je nato dobil na pripravljalnih temah, razplet prve tekme sezone pa mu ni bil naklonjen. Primorec je namreč le z rezervne klopi spremljal poraz svojega Denverja, od katerega je bil po podaljšku (124:22) boljši Sacramento. Zanj je Buddy Hield dosegel 22 točk, pri Denverju pa je s trojnim dvojčkom (29 točk, 15 skokov, 14 asistenc) izstopal Nikola Jokić.