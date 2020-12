Začenja se! Liga NBA odpira vrata z dvema spektakloma.

V zahodni konferenci se bo nova sezona lige NBA začela spektakularno. Prvak Los Angeles Lakers se bo v dvorani Staples pomeril z mestnim tekmecem Clippers. Ekipi iz mesta angelov bi lahko ponovno krojili razplet pri vrhu zahodne konference. Sta veliki favoritinji za največje dosežke, obe pa bosta predstavili v nekoliko spremenjeni zasedbi.

Pri prvakih sta vlogo največjih zvezdnikov ohranila LeBron James in Anthony Davis, ni več nekdanjega ''zmaja'' Dannyja Greena, Dwighta Howarda, Rajona Ronda in JaValeja McGeeja. Nadomestiti jih bodo skušali španski veteran Marc Gasol, Dončićev znanec iz Dallasa Wesley Matthews, nemški organizator igre Dennis Schröder, ogromne pozornosti pa bo deležen tudi ameriški center Montrezl Harrell, ki je še v prejšnji sezoni igral za Clippers in vstopal v igro namesto Hrvata Ivice Zubca, zdaj pa se bo preizkusil pri Jezernikih.

Montrezl Harrell je v prejšnji sezoni v prvem krogu končnice izločil Dončićev Dallas s 4:2, nato pa izpadel proti Denverju (3:4). Foto: Getty Images

Harrell je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega šestega igralca sezone. Poleg njega je Clippers zapustil še JaMychal Green, prišla pa sta naturalizirani Španec Serge Ibaka in Luke Kennard, ki se je pred tem dokazoval pri Detroitu. Na trenerskem položaju bo ognjeni krst doživel Tyronn Lue. Nekdanji košarkar LA Lakers, s katerimi je postal prvak, najboljši pa je bil tudi kot trener Clevelanda, je zamenjal Doca Riversa. Pri LA Clippers se ponovno največ pričakuje od Kawhija Leonarda in Paula Georga.

Bojevniki prvič po 287 dneh, Durant prvič za Brooklyn

Kevin Durant je eden največjih zvezdnikov lige NBA. Foto: Getty Images V New Yorku bo mrgolelo zvezdnikov lige NBA, v središču zanimanja pa bo Kevin Durant. Po dolgem času bo stopil na parket lige NBA, usoda pa je hotela, da bo to storil ravno proti ekipi, s katero je igral nazadnje, vse do usodne poškodbe ahilove tetive, in z njo serijsko osvajal lovorike.

To bo prva tekma bojevnikov v ligi NBA po 287 dneh, saj zaradi skromnih rezultatov niso sodelovali v nadaljevanju sezone 2019/20 v Orlandu. Zaradi poškodbe ahilove tetive pri Golden Statu še dolgo ne bo Klayja Thompsona, zaradi manjše poškodbe je vprašljiv tudi nastop Draymonda Greena. Bo pa nastopil 32-letni Stephen Curry, povsem pripravljen na nove izzive. To bo že njegova 12. sezona v dresu Golden Stata, s katero se bo na večni lestvici na vrhu izenačil s Chrisom Mullinom. Pri gostiteljih bo Durant sestavljal zvezdniški par s Kyriejem Irvingom.

Goran Dragić bo v prvem nastopu v novi sezoni gostoval v Orlandu. Foto: Guliverimage

Liga NBA, 22. december: Brooklyn Nets – Golden State Warriors

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers

Kdaj se bodo prvič predstavili trije slovenski legionarji v najmočnejši košarkarski ligi na svetu? Led bodo prebili v noči na četrtek. Miami Heat, ki je v zadnji sezoni zaigral v velikem finalu in ostal praznih rok proti LA Lakers, se bo prvič predstavil v sosedskem obračunu na Floridi, ko bo gostoval pri Orlandu. Ravno v tistem mestu, kjer je poleti v posebnem ''mehurčku'' ustvaril velikanski uspeh s prebojem v finale.Tisti večer bo v ligi NBA zelo pester, saj bo zaigralo kar 26 klubov. Tudi Dallas Mavericks, ki bodo sezono, od katere pričakujejo marsikaj, začeli v gosteh pri Phoenixu, ter Denver Nuggets, ki bodo na domačem parketu pričakali Sacramento Kings.