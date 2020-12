Dončića povzdigujejo, Dragić ima posebne načrte

Luka Dončić in Goran Dragić sta osrednji slovenski imeni v ligi NBA in hkrati zvezdnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

Liga NBA z novo sezono, ki bo 75. po vrsti, spet začenja vrteti svoja kolesja, občutek pa je takšen, kot bi še včeraj gledali centra LA Lakers Anthonyja Davisa, kako je jokal ob osvojenem naslovu, kako je LeBron James dvignil pokal Larryja O'Briana visoko v zrak in kako je Goran Dragić trpel ob robu parketa, ker ni mogel igrati za Miami.

Prvaki so tudi za prihajajočo sezono, ki bo zaradi covid-19 razmer zelo nenavadna - v rednem delu bo vsaka ekipa odigrala 72 namesto 82 tekem -, osrednji favoriti, da pridejo do nove lovorike.

Koronavirus bo igral pomembno vlogo

Pretekla se je končala z mehurčkom v Orlandu, kjer so bile nastanjene vse ekipe. Sprva so odigrale zaključek rednega dela, nato še končnico. V novi bodo moštva igrala na domačih in gostujočih tleh, a je za zdaj videti, da zaradi koronavirusa brez gledalcev. Mnogi se ob tem sprašujejo, kakšne težave bo povzročil trenutno največji sovražnik na svetu.

Tretji slovenski košarkar v ligi NBA je Vlatko Čančar, ki upa, da bo dobil kaj več minut za dokazovanje. Foto: Getty Images

Poglejmo raje na parket in kaj si lahko obetamo slovenski ljubitelji košarke, ki bomo imeli v najmočnejšem klubskem tekmovanju tri predstavnike. Osrednja sta Goran Dragić v Miami Heat in Luka Dončić pri Dallas Mavericks, medtem ko bo imel Vlatko Čančar očitno spet bolj obrobno vlogo.

Z velikim prijateljem Butlerjem pisati novo poglavje

Zadnja sezona je bila s slovenskega zornega kota izjemno razburljiva. Dončić je vseskozi s svojimi predstavami navduševal privržence košarke, Dragić pa je pokazal šampionski značaj, ko je šlo zares. Smola se mu je pripetila, da ni mogel igrati v velikem finalu proti LA Lakers.

Jimmy Butler in Goran Dragić sta velika prijatelja, hkrati pa sta bila v pretekli sezoni najboljša košarkarja Miamija. Foto: Getty Images

In pri Miamiju tudi v novi sezoni gledajo proti najvišji stopnički. Trener Eric Spoelstra je skupaj s fanti ustvaril kemijo, ki je osnova vzpona Miamija. Ključna dejavnika ob vsem tem sta velika prijatelja Dragić in prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler.

Miami najboljši, ko se bo približevala končnica?

Steber igre je tudi Bam Adebayo, ki je poleti sklenil maksimalno pogodbo. Dvanajst košarkarjev, ki so igrali v finalu, bo tudi v novi sezoni del zasedbe Vročice. Na tržnici so se zagrebli za Averyja Bradleyja in Maurica Harklessa – prišel je še novinec Precious Achiuwa. Nekdanji zvezdnik moštva in prvak lige NBA Caron Butler je medtem okrepil trenerski štab.

Goran Dragić upa, da mu bodo poškodbe tokrat prizanesle. Foto: Reuters

Speolstra ve, kako je osvojiti naslov prvaka, saj mu je to uspelo v letih 2012 in 2013, kot pomočnik leta 2006. Prednost Miamija je mešanica izkušenih in nadarjenih košarkarjev. Pri povezovanju pomembno vlogo igra kapetan Dragić, ki upa, da ne bo imel težav s poškodbami. Pričakujemo lahko, da bo Miami najboljši, ko se bo približevala končnica oziroma ko bo vanjo vstopil.

Ekipa Miami Heat

Starter 2nd 3rd Četrta PG Goran Dragić Kendrick Nunn Avery Bradley SG Duncan Robinson Tyler Herro KZ Okpala Gabe Vincent SF Jimmy Butler Andre Iguodala Maurice Harkless Max Strus PF Meyers Leonard Precious Achiuwa Chris Silva C Bam Adebayo Kelly Olynyk Udonis Haslem

MVP Antetokounmpo bi rad popravil vtis

Na vzhodu bodo največja konkurenca Milwaukee Bucks – najboljša ekipa rednega dela sezone - na čelu z MVP košarkarjem Giannisom Antetokounmpojem, ki so jih Dragić in druščina spravili na kolena v konferenčnem polfinalu z rezultatom 4:1 v zmagah.

Giannis Antetokounmpo je ob LeBronu Jamesu najboljši posameznik lige NBA. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti, kaj bodo naredili Brooklyn Nets, ki stavijo na povratnika Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga. Kakovostno zasedbo imajo tudi pri Philadelphia 76ers. Joel Embiid in Ben Simmons sta osrednja igralca, prišla sta Danny Green, ki ima dva šampionska prstana, in Seth Curry iz Dallasa. Boston Celtics, ki so v zadnji sezoni izgubili v finalu vzhodne konference proti Miamiju, imajo prav tako svoje račune.

LA Lakers gledajo samo proti enemu cilju

Zahod je na papirju bolj kakovosten. LA Lakers so torej osrednji favoriti za naslov prvaka. Zdaj so pripeljali še Marca Gasola, Dennisa Schröderja in Montrezla Harrella.

LeBron James bi rad dodal še peti naslov prvaka lige NBA. Foto: Getty Images

LA Clippers stavijo na zvezdnika Kawhija Leonarda, z razlogom pa so pod obročem pripeljali Serga Ibako, ki bi se lahko kosal z visokimi košarkarji LA Lakers. Denver Nuggets so z Nikolo Jokićem in Jamalom Murrayjem nekako zapisani kot tretje najvišje rangirana ekipa na Zahodu. Vprašanje je, koliko priložnosti bo dobil 23-letni Vlatko Čančar. Če gledamo pripravljalne tekme, potem si verjetno obilico minut ne obeta, kar pa za njegov razvoj ni dobro, saj tako mlad košarkar potrebuje aktivno stati na parketu.

Dončić tudi proti nazivu MVP?

Če bi imeli vse razpoložljive sile, bi bili nevarni tudi Golden State Warriors, tako pa bo Steph Curry osrednja gonilna sila. Klay Thompson je poškodovan, zato pri Bojevnikih računajo na večji doprinos Andrewa Wigginsa.

Zelo visoko kotirajo Dallas Mavericks. Ni malo strokovnjakov, ki menijo, da bo Luka Dončić tudi letos resen kandidat za naziv MVP rednega dela.

Luko Dončića strokovnjaki uvrščajo kot resnega kandidata za naziv MVP sezone. Foto: Guliverimage/Getty Images

Povprečje slovenskega košarkarskega čarodeja je v prejšnji sezoni znašalo 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence na tekmo. Prvič v karieri je zaigral na tekmi vseh zvezd in celo v prvi peterki. Pohvalil se je s 17 trojnimi dvojčki in prvo uvrstitvijo v končnico. Že na prvi tekmi je z 42 točkami dal vedeti, da se ne ustraši največjega izziva. Njegova najboljša predstava je bila, ko je dosegel 43 točk, 17 skokov in 13 asistenc, hkrati pa je zadel še zmagovalni met z zvokom sirene. A je moral na koncu v prvem krogu izločilnih bojev priznati premoč kakovostnejši zasedbi LA Clippers.

Napadalnega Curryja nadomestil obrambni Richardson

Moštvo je v času aktivne tržnice doživelo nekaj sprememb. Trenerju Ricku Carlisleju je postalo jasno, da bo morala ekipa bolje funkcionirati v obrambi. Ostrostrelec Seth Curry je zapustil moštvo, zato pa je prišel obrambno vsestranski Josh Richardson. Z njim je prišel še en košarkar, ki se odlično znajde v obrambnih nalogah. James Johnson je bil soigralec Richardsona in Dragića pri Miami Heat. Z njunim doprinosom bi se lahko v obrambi igra nadgradila, da Dallas ne bi prejemal 104,9 točke na tekmo, kar je bila praksa v končnici.

Josh Richardson je velika okrepitev Dallasa, zlasti v obrambnih nalogah. Foto: Reuters

Predvsem Richardson je velika okrepitev. Lani je igral v dresu Philadelphie, kamor je odpotoval iz Miamija kot menjava za Jimmyja Butlerja. Pri 76ers se ni znašel, zato lahko pričakujemo, da bo pri Dallasu v paru z Dončićem spet zaživel.

Ekipa Dallas Mavericks

Starter Second Third Fourth PG Luka Dončić Jalen Brunson Trey Burke SG Tim Hardaway Jr. Josh Green Tyrell Terry SF Josh Richardson Dorian Finney-Smith Wes Iwundu Nate Hinton PF Kristaps Porzingis Maxi Kleber James Johnson Tyler Bey C Dwight Powell Willie Cauley-Stein Boban Marjanović

Krhki Porzingis bi lahko bil največja skrb

Največjo negotovost pri Mavericks predstavlja Kristaps Porzingis. Pa ne zaradi morebitnega primanjkljaja kakovosti, ki jo ima Latvijec v izobilju. V ospredju so njegove težave s koleni, zaradi katerih je že izpustil eno sezono kot član New York Knicks, preglavice se nadaljujejo tudi pri Dallasu.

Zato pa so pri Dončićevih pozdravili vrnitev Dwighta Powella, ki je imel težave z ahilovo tetivo in izpustil drugo polovico sezone.

Kristaps Porzingis naj bi se po operaciji meniskusa v kolenu vrnil v pogon januarja. Foto: Gulliver/Getty Images

Vse skupaj se bo začelo v noči na sredo, ko bosta na sporedu prvi tekmi. Uvodna bo med Brooklyn Nets in Golden State Warriors, sledil pa bo derbi za Los Angeles med tokratnimi gostitelji LA Lakers in LA Clippers.

Dragićev Miami bo prvo tekmo odigral v noči na četrtek, ko bo gostoval pri sosedu Orlandu, Dončićev Dallas bo imel isti večer nasproti Phoenix Suns, Čančarjev Denver pa bo kot edini od "slovenskih klubov" igral na domačih tleh – pričakuje Sacramento Kings.

Redni del sezone se bo po 72 tekmah končal 16. maja. Med 18. in 21. majem bodo ekipe, uvrščene od 7. do 10. mesta, v obeh konferencah odigrale mini turnir, iz katerega bosta po dve ekipi dobili mesto v končnici. Ta se bo začela 22. maja, medtem ko bo veliki finale najpozneje 8. julija in se bo končal najpozneje 22. julija. Če se bo Dončićeva zgodba v ligi NBA zavlekla, bi se lahko zgodilo, da ne bi mogel pomagati slovenski reprezentanci v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu. Našo izbrano vrsto namreč med 22. junijem in 4. julijem čaka v Litvi boj za vstopnico za Japonsko.