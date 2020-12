Dallas za las prekratek, Dončić zgrešil vseh šest trojk #video

Košarkarji Dallasa so ponoči doma odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone v ligi NBA. Čeprav je na tekmi proti Minnesoti dišalo po zmagi, so bili na koncu v podaljšku s 129:127 boljši gostje. Luka Dončić je bil z 20 točkami in sedmimi asistencami znova najbolj učinkovit igralec svoje ekipe. Tekma je potekala pred praznimi tribunami, si jo je pa imel priložnost ogledati lastnik kluba Mark Cuban. Svojo ekipo je tako v živo spremljal prvič po prekinitvi lige 11. marca.

Luka Dončić je v 27 minutah dosegel 20 točk in prispeval sedem asistenc. Foto: Guliverimage/Getty Images

Tekmo v dvorani American Airlines Center so bolje začeli gostje, ki so po prvi četrtini vodili s 37:33, a so nato gostitelji pritisnili na plin in po polovici tekme rezultat obrnili v svojo korist (68:61).

Dallas je zagon ohranjal tudi v tretji četrtini, kjer so bili boljši za osem točk, nato pa povsem pogoreli v zadnji četrtini, kjer so dosegli skoraj za polovico točk manj kot košarkarji Minnesote.

Dončič v duelu z Anthonyjem Edwardsom, prvim izborom letošnejga nabora. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ob zvoku sirene se je semafor ustavil pri rezultatu 114:114, v podaljšku (Dončić ga je spremljal s klopi) pa so bili za dve točki uspešnejši gostje, ki so pripravljalno tekmo v gosteh dobili s končnih 129:127. Igro je v prid Dallasa tik pred iztekom podaljška z metom za tri točke poskušal obrniti Boban Marjanović, a se mu ni izšlo.

Vrhunci pripravljalne tekme med Dallasom in Minnesoto:

Pri Dallasu je pet igralcev tekmo končalo z dvomestnim številom točk, prav vsi razpoložljivi igralci pa so dobili priložnost za dokazovanje na parketu.

Najbolj učinkovit je bil Luka Dončić, ki je v 27 minutah dosegel 20 točk (met iz igre 6/18), pri čemer je bil povsem neuspešen pri metu za tri točke. Zgrešil je vseh šest trojk (0/6). Precej bolj uspešen je bil pri prostih metih (8/9) in asistencah (7), kar je največ v obeh moštvih. Prispeval je še pet skokov, a izgubil štiri žoge.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Pri zmagovalni ekipi je enako število točk kot Dončić dosegel Karl-Anthony Towns, Malik Beasley pa jih je v statistiko vpisal 18 ter jim dodal 11 skokov.

Lastnik kluba Dallas Mavericks je prvič po 11. marcu, ko so dogajanje v ligi NBA prekinili zaradi koronavirusa, igro svojega kluba spet spremljal v živo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Lastnik kluba Dallas Mavericks Mark Cuban je delo svoje ekipe prvič po 11. marcu spet spremljal v živo:

It’s different but it’s still Mavsamazing and I love it ! pic.twitter.com/GBUulfFPCU — Mark Cuban (@mcuban) December 18, 2020

Preostala dva slovenska legionarja bosta spet na delu ta konec tedna. Goran Dragić bo z ekipo Miami Heat v noči na soboto igral proti Toronto Raptors, Čančarjev Denver pa se bo znova pomeril s Portlandom.

