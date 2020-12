Negotovost le pri enem, dva mirna

Za Luko Dončića se bo tekmovalni del pripravljalnega obdobja končal danes ponoči, ko bo Dallas gostil Minnesoto. Razumljivo bo tudi ta dvoboj minil brez gledalcev v dvorani, saj razmere zaradi covid-19 v ZDA niso stabilne.

Za Mavericks bo to tretja tekma, obe prejšnji proti Milwaukee Bucks, so Dončić in ekipa dobili. Slovenski košarkar je na prvi še preizkušal led, na drugi pa že pokazal svoj repertoar, ki smo ga bili vajeni v zadnji sezoni. S 27 točkami, osmimi skoki in štirimi asistencami je bil prvi mož Dallasa – s 23 točkami se je izkazal novinec Josh Richardson, ki je v karieri že bil soigralec Gorana Dragića pri Miami Heat.

Porzingis še na stranskem tiru

Teksačani bodo v sezono nato vstopili 24. decembra (25. decembra po našem času), ko bodo gostovali pri Phoenix Suns. Sledila bosta obračuna proti aktualnim prvakom Los Angeles Lakers in njihovim mestnim tekmecem LA Clippers (mestna tekmeca iz Los Angelesa se bosta pomerila uvodni dan sezone 23. decembra po našem času), šele na silvestrski večer pa bodo nastopili v domači dvorani.

Težav Kristapsa Porzingisa s koleni ni videti konca. Foto: Gulliver/Getty Images

Na nobenem od teh obračunov ne bo mogel trener Rick Carlisle računati na latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, ki je oktobra prestal operacijo meniskusa v kolenu.

Njegovo vrnitev načrtujejo nekje v januarju, a obstaja skrb glede vnovičnih težav s kolenom, ki jih ima Latvijec vse od prihoda v ligo NBA.

Dragić počasi stopnjuje pripravljenost

Finalist pretekle sezone, ki se je končala v mehurčku v Orlandu, Miami Heat bo pred sezono odigral le dve pripravljalni tekmi. Na prvi je bil boljši New Orleans, vendar na tej tekmi nista igrala prva obraza Miamija Jimmy Butler in Goran Dragić. Slovenski košarkar je imel v zaključku zadnje sezone težave s stopalom, tudi zdaj pa je prvo tekmo izpustil zaradi vnete tetive stopalnega loka.

Goran Dragić bo verjetno nastopil na drugi pripravljalni tekmi Miamija. Prvo je, tako kot veliki prijatelj Jimmy Butler, izpustil. Foto: Guliverimage

A kapetan zlate slovenske reprezentance poudarja, da le počasi stopnjuje svojo pripravljenost in da je sicer zdrav, kar je dobrodošla novica.

Trener Erik Spoelstra upa, da bodo imeli v prihajajočem tekmovalnem obdobju, ki bi se sicer moralo, kot je to praksa iz preteklih let, začeti konec oktobra, več sreče s poškodbami. Tudi center Bam Adebayo je bil večji del finalne serije z LA Lakers na stranskem tiru.

V noči na nedeljo lahko pričakujemo, da bo Gogi stopil na parket, ko bo s soigralci gostoval pri Toronto Raptors, medtem ko bo sezono začel pri sosedih iz Orlanda 25. decembra po našem času.

Negotovost pri Čančarju: prepotrebnih minut (še) ni na vidiku

Če je tandem, ki je v največji meri pomagal Sloveniji pri pohodu do zlate medalje na evropskem prvenstvu 2017, miren glede statusa v ekipi, pa pri Vlatku Čančarju ni vse samoumevno in vlada negotovost. Zanj bo to druga sezona pri Denver Nuggets, za katere se v krstni ni naigral. V povprečju je na parketu prebil 3,2 minute na tekmo, v tem času pa dosegal 1,2 točke in 0,7 skoka.

Negotovost pri Vlatku Čančarju. Na prvih dveh pripravljalnih tekmah je dobil le drobtinice. Foto: Getty Images

Denver je v pripravljalnem obdobju odigral dve tekmi in ga čaka še en obračun proti Portlandu (v noči na nedeljo), ki ga je premagal danes ponoči – prvi pripravljalni obračun proti Golden State Warriors je izgubil. Slovenski reprezentant, ki je bil prav tako član zlate zasedbe v Carigradu, ni dobil pretirane priložnosti. Pet in šest minut mu je odmeril trener Mike Malone, v statistiko pa je vpisal dve in pet točk.

Kmalu se bo videlo, kakšno vlogo bo 23-letni Koprčan dejansko imel v novi sezoni, dejstvo pa je, da bi tako mlad košarkar potreboval minute za svoj razvoj. A teh za zdaj ne dobiva v takšni meri, kot bi si želel.