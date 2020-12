Američani Dončića dvigujejo nad oblake

Nova sezona košarkarske lige NBA je pred vrati, z njo pa so tamkajšnje medije preplavile takšne in drugačne napovedi pred začetkom sezone. V vseh visoko kotira slovenski čudežni deček v vrstah Dallas Mavericks Luka Dončić, ki mu strokovnjaki napovedujejo največje stvari.

Pred Luko Dončićem je tretja sezona v ligi NBA. Američani napovedujejo, da bo naredil še korak naprej. Foto: Reuters

V noči na nedeljo je Luka Dončić na pripravljalni tekmi Milwaukee Bucks nastopil prvič po več kot treh mesecih, že danes ponoči se je z Giannisom Antetokounmpojem in druščino udaril še drugič v treh dneh, navijači Dallas Mavericks pa komaj čakajo na dan pred božičnim večerom, ko bodo telički s tekmo proti Phoenix Suns začeli redni del nove sezone lige NBA. Ta se bo začela dan pred tem.

Bleacher Report: Tako mlad, pa že tako dober. Kaj šele bo?

Kje so njegove meje, če sploh obstajajo? Foto: Reuters Pred začetkom bo v košarkarski javnosti zaokrožila še kopica takšnih ali drugačnih napovedi, če se po jutru dan pozna, pa bo komaj 21-letni slovenski košarkarski as pri vseh povsem pri vrhu, če ne celo na njem.

Pri priznanem ameriškem spletnem portalu Bleacher Report so se v teh dneh pozabavali z napovedjo najboljših košarkarjev na položaju branilcev v sezoni 2020/21 in na vrh postavili prav Dončića.

Mladi zvezdnik Dallasa, s katerim se je v prejšnji sezoni dokopal do končnice, je na seznamu, na katerem se je znašlo 25 imen, za seboj pustil tudi takšne zvezdnike, kot so James Harden (Houston Rockets), Steph Curry (Golden State Warriors) in Damian Lillard (Portland Trail Blazers).

"Postaviti Dončića pred Curryja, Hardena in Lillarda se morda zdi pretirano, ampak ni. Po sijajni debitantski sezoni je lani letvico premaknil še veliko višje, njegove košarkarske vrline pa so neverjetne. Že zdaj je košarkar, ki spada med najboljše tri v ligi, postal je prvi igralec v zgodovini lige, ki je bil med petimi najboljšimi v glasovanju za najkoristnejšega igralca pred 21. letom, njegovi najboljši dnevi pa šele prihajajo. Težko si je sploh zamisliti, kaj bodo prinesli," je Dončićevo uvrstitev na vrh komentiral Dan Favale, novinar tega uveljavljenega spletnega portala, ki se ukvarja zgolj s športno vsebino in največ prostora ob ameriškem nogometu nameni prav košarki.

ESPN: Dončić bo MVP rednega dela

V družbi LeBrona Jamesa. Foto: Reuters Dončićeve meje so nad oblake postavili tudi pri drugem velikanu ameriške medijske športne industrije, ESPN. Tim Bontemps, novinar spletne strani priznane ameriške kabelske televizije, ki 24 ur dnevnega programa posveča športu, je s pomočjo osmih skavtov lige NBA skušal napovedati razplet sezone, ki je pred nami.

Ko je beseda nanesla na vprašanje, kdo bo v novi sezoni prejel najprestižnejšo individualno nagrado za najkoristnejšega igralca lige (MVP) po rednem delu sezone, je kar polovica skavtov, torej štirje, s prstom pokazala na Dončića. Dva glasova je dobil srbski zvezdnik Denver Nuggets Nikola Jokić, zgolj en pa je pripadel dobitniku nagrade zadnjih dveh let Antetokounpoju in zvezdniku Portland Trail Blazers Lillardu.

LeBronu Jamesu, ki je Los Angeles Lakers v prejšnji sezoni popeljal do naslova in bil najkoristnejši igralec velikega finala, skavti, zanimivo, niso namenili niti enega glasu, je pa ameriški veteran premočno zmagal v anketi za trenutno najboljšega igralca lige. S sedmimi glasovi proti enemu je "premagal" Antetokounpoja.

Dončić je že po dveh letih postal eden najbolj priljubljenih košarkarjev v ligi NBA. V prejšnji sezoni je na lestvici najbolj prodajanih dresov Dallasova številka 77 pristala na drugem mestu. Foto: Reuters

Nič več zvezdnik, ampak kar super zvezdnik

Dončićev skokovit vzpon v očeh ameriške košarkarske javnosti ni presenetljiv. Pred prihodom v ligo NBA so bili Američani kljub njegovi neverjetni evropski zapuščini do njega precej zadržani.

Po 72 nastopih v debitantski sezoni, v kateri je ob izjemnem individualnem učinku (21,2 točke, 6 asistenc in 7,8 skoka na tekmo) pometel s tekmeci v lovu na nagrado za najboljšega novinca leta, je tudi v njihovih očeh postal zvezdnik najboljše košarkarske lige na svetu.

Po 61 tekmah rednega dela sezone 2019/20 (28,8 točke, 8,8 asistence in 9,4 skoka na tekmo) in šestih v končnici ob še boljšem učinku (31 točke, 8,7 asistence in 9,8 skoka na tekmo) pa lahko Dončićevemu imenu tako oni kot mi, ki smo ga dodobra spoznali že v majici slovenske reprezentance in Real Madrida, brez težav dodamo priponko super zvezdnik.