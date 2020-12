Dončić navdušil s predstavo in poslal sporočilo kritikom #video

V noči na torek sta odigrala pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA tudi dva kluba s slovenskima košarkarjema. Dallas Mavericks so z izdatno pomočjo Luke Dončića, ki je bil s 27 točkami prvi strelec dvoboja, v gosteh nadigrali Milwaukee Bucks, Miami Heat pa je brez nekaterih najboljših igralcev, na parket ni stopil tudi Goran Dragić, doma visoko izgubil proti New Orleansu.

Vrhunci srečanja v Milwaukeeju:

Nova tekma, še boljša predstava. Luka Dončić postopno dviguje pripravljenost in dokazuje, da bo čez teden dni, ko bo šlo v Severni Ameriki zares in se bo začela nova sezona lige NBA, nared za največje izzive. Dallas je v pripravljalnem obdobju vknjižil še eno zmago. Še drugič v treh dneh je v gosteh, znova se je igralo v prazni dvorani Fiserv Forum, premagal Milwaukee Bucks. Trenerja obeh ekip sta znova na parketu preizkusila številne novince, oba sta poslala v ogenj 15 igralcev, a so nekateri nosilci tokrat vendarle dobili bistveno več priložnosti kot v noči na nedeljo. Med njimi je izstopal zlasti 21-letni Slovenec, ki je za razliko od prve tekme (13 točk v 16 minutah) odigral skoraj dvakrat več, temu primerna pa je bila tudi statistika. Na koncu je zažarela s kar 27 točkami, mladi Ljubljančan je bil prvi strelec dvoboja, 8 skoki in 4 asistencami.

Dončić je hitro spomnil na številke, s katerimi se je zelo pogosto družil v prejšnji sezoni, ko mu je uspel izjemen napredek in se je uvrstil v najboljšo peterko lige. Čeprav na socialnih omrežjih, tega je največ na Twitterju, ne manjka kritik na račun Dončićeve telesne pripravljenosti, je slovenski košarkarski fenomen s predstavo na drugi tekmi v Milwaukeeju poslal jasno sporočilo o tem, česa je zmožen. ''Res je, da še nisem v najboljši formi, a bom do nje zagotovo še prišel. Nisem pa nikoli veljal za mišičastega igralca, kaj naj torej povem?,'' se je razgovoril o kritikah.

Na drugi tekmi v Milwaukeeju je najbolj blestel v tretji četrtini. Odigral jo je v celoti in pomagal Dallasu do preobrata. Mavericks so po prvem polčasu zaostajali za -10 (59:69), nato pa po tretji četrtini prešli v vodstvo. Poleg Dončića je v napadu blestel novinec Josh Richardson. Prispeval je 23 točk, izkazal pa se je z zelo natančnimi meti za tri točke. Od šestih je zadel v polno kar pet poizkusov. O tem, da bi bilo lahko njuno sodelovanje med sezono še zelo učinkovito, saj bi ga lahko Dončić hranil s številnimi asistencami, je prepričan tudi trener Rick Carlisle. Preizkusil je 15 košarkarjev, tudi tokrat pa so njegovi rezervisti zasenčili tiste, na katere je računal Milwaukee, v prejšnji sezoni najboljša ekipa rednega dela (112:93 v točkah na obeh tekmah).

