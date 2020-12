Branilci naslova ugnali mestne tekmece, v noči na nedeljo prvič tudi Dončić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Los Angeles Lakers so v mestnem derbiju severnoameriške lige NBA, kjer branijo naslov, premagali Clippers z 87:81 v večeru, v katerem so se začele pripravljalne tekme na novo sezono. Ta se bo začela 22. decembra. Od Slovencev bo prvi na parket stopil Luka Dončić, ki bo 23. decembra gostoval pri Phoenix Suns. Dončića v noči na nedeljo čaka tudi prva pripravljalna tekma, ob 2. uri po slovenskem času se bo Dallas namreč pomeril z Milwaukeejem.

Za božič bosta prvič v rednem delu zaigrala tudi Goran Dragić in Vlatko Čančar. Slednji bo z Denver Nuggets gostil LA Clippers, Miami Heat pa bo gostoval pri New Orleans Pelicans. Med slovenskimi predstavniki bo na parket v pripravljalnem obdobju v noči na nedeljo stopil Dončić, ki se bo z Dallasom pomeril z Milwaukeejem, Čančar se bo isti dan (2.30) z Denverjem zoperstavil Golden Statu, Dragić se bo v noči na torek (1.00) z Miamijem srečal z New Orleansom,

V Los Angelesu pa je uvod novega tekmovalnega obdobja dobila ekipa Lakers, ki je v minuli sezoni v velikem finalu ugnala Miami. Zaradi kratkega premora je trener Lakers Frank Vogel dal dodatni premor kopici igralcem.

Tako med drugimi niso igrali prvi zvezdnik lige LeBron James, Anthony Davis in Španec Marc Gasol. Talen Horton-Tucker je bil z 19 točkami prvi strelec zmagovalcev, eno točko manj je prispeval Kyle Kuzma, pri Clippers je dvomestno število točk zmogel le Paul George (10).

