LeBron James športnik leta po izboru revije Time

LeBron James, ki je Los Angeles Lakers v minuli sezoni vodil do naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je bil razglašen za najboljšega športnika leta po izboru ameriške revije Time. To so utemeljili z veliko vlogo košarkarskega zvezdnika tudi izven igrišč v boju proti socialni in rasni neenakosti v družbi.