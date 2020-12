Dončićev prijatelj zapustil Dallas: Ničesar ne bi menjal

''Konec je moje kariere pri Dallasu, a ostajajo prisotni le lepi spomini. Imel sem se prekrasno. Danes mi ni lahko, a ne bi ničesar menjal,'' je po tem, ko je vodstvo Dallasa oznanilo, kako je prekinilo sodelovanje s 36-letnim branilcem, povedal J. J. Barea. Branilec iz Portorika spada med legende kluba. Pri Mavericks je odigral 11 sezon, jim pomagal do zgodovinskega uspeha, prvega in za zdaj edinega naslova prvaka lige NBA (2011), v zadnjih sezonah, ko je imel vedno več težav tudi z zdravjem, pa je bolj ali manj grel klop, kar pa še zdaleč ne zmanjšuje njegovega prispevka za ekipo.

Mavericks se obračajo k mlajšim

Leta 2011 je z znamenito postavo Dallasa postal prvak. Foto: Reuters Veljal je za dobro dušo slačilnice, mentorja mlajšim soigralcem, ki jim je delil nasvete. Prijateljsko vez je hitro navezal tudi s slovenskim asom Luko Dončićem, ki ga je doživljal kot vzornika zlasti zaradi njegovih osebnostnih in komunikacijskih vrlin. Ljubljančan se je z Bareo večkrat pošalil na družbenih omrežjih, v novi sezoni 2020/21, ki se bo začela čez poldrugi teden, pa bo tega bistveno manj, saj ne bosta več delila slačilnice.

Slovo Baree, priljubljenega košarkarja ne le pri soigralcih, ampak tudi navijačih Dallasa, je nekoliko presenetilo javnost. Konec novembra je namreč Dallas sporočil, kako je z dolgoletnim portoriškim reprezentantom sklenilo enoletno pogodbo v višini 2,6 milijona ameriških dolarjev.

V zadnji sezoni je v dresu Dallasa odigral 29 tekem, na tekmo pa prispeval 7,7 točke, 3,9 asistence in 1,8 skoka. Foto: Reuters

Ker pa je bilo v ekipi preveliko število košarkarjev na njegovem igralnem položaju, Dallas je računal kar na šest branilcev, prav vsi pa so bili vsaj osem let mlajši od Baree, je poteza Mavericks, ki so se odločilo za pomladitev, logična posledica usmeritve, s katero se želijo Telički v bližnji prihodnosti približati vrhu lige NBA. Kot prvi menjavi Dončića na mestu organizatorja igre se tako ponujata Jalen Brunson in Trey Burke.

Peti na večni lestvici Dallasa

Naslov prvaka lige NBA je osvojil leta 2011. Statistično gledano je bila njegova najboljša sezona 20178/18, ko je na 69 tekmah prispeval 11,6 točke in 6,3 asistence, na parketu pa povprečno na dvoboj prebil le 23,2 minut. Foto: Reuters Enoletna pogodba se je izkazala kot svojevrstno darilo lastnika kluba Marca Cubana, ki se je s tem zahvalil Barei za dolgoleten prispevek k razvoju in uspehom franšize, saj mu bo izplačal dogovorjen večmilijonski znesek. Portoričan je dobil povsem proste roke pri izbiri novega delodajalca. Ker je napovedal, da želi v ligi NBA odigrati vsaj še eno sezono, bi se prav lahko zgodilo, da se bo v Dallas še vrnil, a le v vlogi tekmeca.

''Sporočila, ki sem jih prejel od navijačev, so izjemna. Od prvega dne so me vzeli za svojega. Dallas je postal moj drugi dom. Je najljubše mesto, kjer sem kdajkoli igral košarko,'' je ob slovesu povedal dolgoletni član Dallasa. Na večni lestvici nastopov v dresu Dallasa je na visokem petem mestu (637 tekem), na lestvici zadetih trojk pa sedmi (596). Verjetno najbolj pomembno v karieri je zadel na šesti tekmi finalne serije lige NBA pred devetimi leti, ko je pomagal Dallasu do zmage nad Miamijem. Takrat je bil član začetne peterke Dallasa na treh finalnih tekmah. Telički so dobili prav vse tri.

V ligi NBA želi odigrati vsaj še eno sezono. Se mu bo želja uresničila? Foto: Reuters

Zadnjo tekmo za Dallas je odigral poleti v ''mehurčku'' v Orlandu, ko je na četrti tekmi 1. kroga končnice proti Los Angeles Clippers prebil na parketu pet minut. To je bil obračun, ki ga je z nepozabno trojko ob zvoku sirene v prid Mavericks odločil Luka Dončić. To je bila tudi zadnja zmaga teličkov v prejšnji sezoni.