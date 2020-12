Spektakularni začetek leta 2021 v ligi NBA. Dragić prihaja k Dončiću!

Slovenski ljubitelji lige NBA nestrpno čakajo začetek nove sezone. V prvi polovici, ki bo potekala do zvezdniškega vikenda All-Star, bodo lahko spremljali štiri dvoboje, v katerih se bodo med seboj pomerili klubi s slovenskimi legionarji. Največji spektakel gre pričakovati 2. januarja (po slovenskem času), ko se bosta v Dallasu udarila Luka Dončić in Goran Dragić. Kdaj pa bodo odigrane preostale tekme?

Začetek lige NBA, v kateri zlasti po zaslugi Luke Dončića in Gorana Dragića v zadnjih letih uživa vse več slovenskih ljubiteljev košarke, je vedno bližje. Sezona se bo uradno začela 22. decembra. Začela se bo nenavadno pozno, a jo je v to prisilila pandemija novega koronavirusa, zaradi katere se je prejšnja sezona zavlekla skoraj do jeseni.

"Slovenski" obračuni v ligi NBA do 4. marca 2021: 2. januar 2021* (začetek ob 01.00 po slovenskem času): Dallas (Dončić) – Miami (Dragić)

8. januar 2021* (04.00): Denver (Čančar) – Dallas (Dončić)

26. januar 2021* (02.30): Dallas (Dončić) – Denver (Čančar)

28. januar 2021* (01.30): Miami (Dragić) – Denver (Čančar)



* datumi so prirejeni po slovenskem času, po ameriškem času bodo tekme 1., 7., 25. in 27. januarja

Dragić za začetek v Orlando

Izkušeni slovenski zvezdnik Goran Dragić bo tudi v novi sezoni nosil dres Miamija. Foto: Guliverimage Košarkarji Miami Heat, aktualni podprvaki lige NBA, bodo pred začetkom sezone odigrali dve pripravljalni tekmi. Najprej bodo 14. decembra preverili trenutno pripravljenost proti New Orleans Pelicans, nato pa se štiri dni pozneje odpravili v sosednjo Tampo, kjer bodo začasno igrali domače tekme v ligi NBA ''kanadski'' Toronto Raptors, ki jih je v ZDA do nadaljnjega pregnala drugačna zakonodaja in upoštevanje varnostnih pravil v boju proti koronavirusu.

Vročica bo v novo sezono lige NBA, od katere si lahko obeta veliko, vstopila 23. decembra na lokalnem derbiju, ko bo gostovala pri Orlandu Magic. Nastopila bo torej v mestu, kjer ji je šlo pred nekaj meseci v posebnem Disneyjevem ''mehurčku'' odlično in se je prebila vse do velikega finala. Miami Gorana Dragića bo prvo domačo tekmo v novi sezoni odigral na božični dan proti New Orleansu, kjer vedno bolj izstopa mladi as Zion Williamson. Le štiri dni pozneje se bodo doma udarili z Milwaukeejem, ki so ga letos nadigrali v končnici. Spored ponuja kar dva spektakla zapored, saj bodo Bucks v dvorani AmericanAirlines Arena gostovali tudi dan pozneje, 30. decembra. S tem bo Miami uradno končal z nastopi v koledarskem letu 2020.

Če bosta imela velika prijatelja srečo z zdravjem, se bosta 2. januarja (po slovenskem času) pomerila na parketu v Dallasu. Foto: Reuters

V novem letu čaka Miami že 1. januarja (po ameriškem času, po slovenskem času pa 2. januarja, saj se bo tekma začela ob 1. uri zjutraj) atraktivno gostovanje v Dallasu, kjer se bosta prvič v novi sezoni spopadla slovenska velemojstra Dončić in Dragić. Nekdanja ''cimra'' z nepozabnega EuroBasketa 2017 sta velika prijatelja, njune tekme pa so prava poslastica za športno Slovenijo in velika promocija majhne, a srčne države v ZDA.

Zanimivo bo videti, kako se bosta proti nekdanjemu klubu spopadla novopečena telička Josh Richardson in James Johnson, ki sta pred začetkom sezone okrepila Dallas. 27. januarja se bo Goran Dragić pomeril še proti nekdanjemu reprezentančnemu soigralcu Vlatku Čančarju, saj bo na Florido prišel Denver.

Luka Dončić še letos pri LeBronu Jamesu

Aktualni prvak lige NBA LeBron James se bo čez tri tedne pomeril z Dončićevim Dallasom. Foto: Reuters Kako pa bodo v novo sezono vstopili Dallas Mavericks? Najprej bodo odigrali tri pripravljalne tekme. Dvakrat z Milwaukeejem (12. in 14. decembra), ki je v prejšnji sezoni blestel v ligaškem delu sezone, nato pa v končnici kljub dobrim predstavam prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpoja ostal praznih rok proti vročemu Dragićevemu Miamiju, nato pa še 17. decembra z Minnesoto.

Dallas se bo za začetek nove sezone odpravil na tri gostovanja. Najprej se bo mudil pri Phoenixu (23. december), nato bo na božični dan (25. december) v težko pričakovano poslastici, v ospredju bo obračun največjega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa in slovenskega virtuoza Luke Dončića, ki se je v zadnjih dneh naposlušal pohval slovitega jezernika, gostoval pri branilcih naslova Los Angeles Lakers, dva dni pozneje pa se bo v mestu angelov spopadel še s starimi znanci Los Angeles Clippers, s katerimi je izpadel v prvem krogu končnice (2:4). V koledarskem letu 2020 bo Dallas odigral še tekmo s Charlotte Hornets, tokrat v domači dvorani, nato pa obrnil nov list na koledarju.

Zdravljica bo v Dallasu spet odmevala 2. januarja

Dragić bo v začetku leta gostoval pri Dončiću, dvoboj Miamija in Dallasa pa bo na Floridi enkrat po 10. marcu. Foto: Reuters Vstopil bo v leto 2021. Že prvi dan ga v Teksasu čaka atraktivna tekma z Miamijem. To je dvoboj, ki bi ponavadi zbudil ogromno zanimanje na sončni strani Alp. Na razne načine bi se iskali načini, kako bi si lahko košarkarski navdušenci ogledali obračun v živo in odpotovali čez veliko lužo. Zaradi pandemije koronavirusa tokrat ne bo vsesplošne slovenske turistične norije. Najverjetneje se bo igralo pred praznimi tribunami, bo pa tekma vseeno sama po sebi dovoljšen magnet za Slovence, da bodo znova bedeli pozno v noč in si ogledali (začetek dvoboja bo 2. januarja ob 1. uri zjutraj po slovenskem času oziroma ob 18. uri v Dallasu) košarkarsko poslastico v živo.

Le slab teden pozneje se bo Dončić z Mavericks mudil še pri Denverju, kjer se dokazuje njegov reprezentančni soigralec Vlatko Čančar. Z Nuggets, pri katerih je največje pozornosti deležen srbski as Nikola Jokić, se bo še isti mesec pomeril tudi na domačih tleh (25. januarja). Ker igrata Dallas in Denver v isti (zahodni) konferenci, se bosta do konca rednega dela sezone pomerila kar štirikrat, "vzhodni" Miami pa se bo z Dallasom in Denverjem srečal le dvakrat.

Vlatko Čančar se bo prvič v tej sezoni družil z Luko Dončićem že prihodnji mesec. In to kar dvakrat. Foto: Getty Images

Za zdaj je tako znan le urnik prve polovice ligaškega dela sezone, ki bo potekal vse do začetka marca 2021, ko bo dogajanje za kratek čas prekinil zvezdniški konec tedna na spektaklu All Star. Urnik druge polovice sezone bo vodstvo lige NBA objavilo pozneje.