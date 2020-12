Najkoristnejši igralec letošnjega finala, štirikratni prvak lige NBA in eden najboljših košarkarjev na svetu vseh časov LeBron James je spregovoril o Luki Dončiću in na njegov račun navrgel nekaj velikih pohval. Ob tem je zvezdnik Los Angeles Lakers javno razkril tudi skrivnost o načrtih, ki jih je imel lani z njim.

Foto: Reuters

"Ne vem, če Luka to sploh ve, ampak ko je začel s pogajanji o podpisu pogodb s športnim opremljevalcem ter je na tekmah in treningih menjal različne znamke, sem želel pod okriljem Nikeja zgraditi svojo ekipo in ga pripeljati kot prvi obraz," je LeBron James v pogovoru za podcast Road Trippin' razkril, kakšne načrte je imel z Luko Dončićem, ko je ta decembra lani izbiral, s kom bo podpisal donosno sponzorsko pogodbo.

Na koncu je, kot veste, pogodbo podpisal z blagovno znamko Air Jordan, ki spada pod okrilje znamke Nike, slovenskemu zvezdniku svetovne košarke pa naj bi v petih letih nanesla okroglih sto milijonov evrov.



LeBron James o Luki Dončiću v podcastu Road Trippin':

LeBron: Luka je eden mojih najljubših igralcev

"Ne vem, če so bili moji ljudje pri Nikeju pripravljeni na kaj takega. Očitno niso, saj je šel drugam. Je še vedno pod isto streho, a ga ni pri meni. Tako zelo sem verjel vanj. Hotel sem, da bi bil moj prvi človek. Vse, kar je okoli njega, imam rad. Kako se obnaša na igrišču in izven," je eden globalno najbolj prepoznavnih športnikov namenil velike komplimente mlademu Dončiću.

"Luka je eden mojih najljubših igralcev v ligi NBA. Igra natančno tako, kot si sam želim igrati. Ekipa je vedno na prvem mestu. Če mora zadevati, prevzame odgovornosti in zadeva, a ob tem vedno vključuje svoje igralce. Igra za ekipo in igra z užitkom," je James še povedal o Dončiću, za katerim je sijajna sezona v dresu Dallas Mavericks.

Luka Dončić se je v svoji NBA karieri z LeBronom Jamesom do zdaj pomeril sedemkrat. Zmagal je le enkrat. Foto: Reuters

Že pri 21 letih je postal eden glavnih obrazov lige NBA

Potem ko je v prvi sezoni v najmočnejši ligi na svetu presegel že tako visoka pričakovanja in sezono končal pri povprečju 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc na tekmo, prišel pa tudi do nagrade za najboljšega novinca leta, je v prejšnji sezoni naredil še en ogromen korak naprej. Z Dallasom se je uvrstil v končnico, potem ko je v rednem delu na tekmo dosegal 29 točk, 9,4 skoka in 8,8 asistence, v šestih tekmah v končnici pa statistiko še izboljšal (31 točk, 9,8 skoka in 8,7 asistence). Izbran je bil tudi v prvo peterko lige.

Z igrami, mladostjo in tudi podobo, ki jo kaže na košarkarskih parketih, je Dončić trenutno pri vsega 21 letih že zdaj eden izmed največjih obrazov lige NBA, kar potrjuje tudi statistika prodanih dresov. Med približno 500 košarkarji, ki so v najmočnejši košarkarski ligi igrali v sezoni 2019/20, se z več prodanimi dresi lahko pohvali samo eden. LeBron James, čigar besede so zdaj še enkrat zgolj še potrdile, kako velik je v očeh vseh v in okoli lige NBA v vsega dveh letih postal Luka.