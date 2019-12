Zdaj tudi uradno: Luka Dončić je izbral ...

Luka Dončić se je tako danes tudi uradno pridružil zvezdniški paleti igralcev, ki igrajo v športnih copatih iste blagovne znamke, ta nastaja v sodelovanju z legendo košarke Michaelom Jordanom. Dončić je v preteklosti že sodeloval s podjetjem Nike (pogodbo je sklenil še v času, ko je igral za madridski Real), a se mu je pogodba na pragu letošnje sezone iztekla. Od takrat je kot prost agent skoraj na vsaki tekmi igral v copatih druge blagovne znamke.

Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na Twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj in v kratkem videu z Luko Dončićem sporočili: Res je. Dobrodošel v družini. Novico pa so potrdili tudi na uradni spletni strani slovenskega zvezdnika, kjer so zapisali, da je Dončić z znamko Jordan Brand podpisal petletno pogodbo ter da bodo podrobnosti podpisa znane v prihodnjih dneh. Dodali so še, da je Dončić tako postal tudi prvi evropejski košarkar, ki je podpisal pogodbo z omenjeno znamko

Po večmesečnem preizkušanju se je odločil ...

Dončić je, kot so poročali ameriški mediji, po večmesečnem preizkušanju različne obutve sklenil, da bo v naslednjih letih nosil športne čevlje znamke Air Jordan. V soboto je novinar medijske hiše The Athletic Tim Cato, ki je specializiran za košarko ter novice o Dallas Mavericks, prek Twitterja zapisal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo slovenski superzvezdnik odločitev potrdil tudi s podpisom.

Dončić je, kot so poročali ameriški mediji, po večmesečnem preizkušanju različne obutve sklenil, da bo v naslednjih letih nosil športne čevlje znamke Jordan. Foto: Reuters

Uradnih podatkov o vrednosti in dolžini pogodbe še ni, številke, ki so se pojavile v preteklih dneh, pa so bile precej enotne. Dončić naj bi za petletno pogodbo prejel okoli sto milijonov dolarjev. V klubu bo v drugi sezoni igranja v ligi NBA dobil približno 7,5 milijona dolarjev.

Preberite še: