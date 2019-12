Boston slavil pri prvakih. Komu kalifornijski spopad?

Košarkarji v ZDA tudi na božični dan ne počivajo. Na uvodnem sredinem obračunu so košarkarji Boston Celtics s 118:102 ugnali branilce naslova Toronto Raptors in se s četrto zaporedno zmago utrdili na drugem mestu vzhodne konference.

Gostitelji so v Scotiabank Areni v Torontu odlično začeli srečanje, povedli z 10:0, a nato je Boston hitro prevzel vajeti v svoje roke, povedel, po prvi četrtini vodil za devet točk (28:19) in prednosti ni več izpustil iz rok. Domačini so se v drugem delu približali na tri točke, a so gostje spet ušli in višali prednost. Najvišja je v zadnji četrtini znašala 22 točk, na koncu so odpeljali zmago s 118:102.

Najbolj razpoložen košarkar zmagovalcev je bil s 30 točkami Jaylen Brown, 16 jih je dosegel v tretji četrtini, Kemba Walker je k zmagi prispeval 22 točk, Enes Kanter pa s klopi vknjižil dvojni dvojček 812 točk, 11 skokov). Pri Torontu je bil s 27 točkami najboljši strelec Fred VanVleet, Chris Boucher se je ustavil pri 24.

Jaylen Brown is in his bag!



16 in the 3rd quarter. 27 after 3 🔥



(🎥 @jackfrank_jjf) pic.twitter.com/6vRXqbRD9i — NBA Central (@TheNBACentral) December 25, 2019

Za drugo moštvo vzhoda, Boston, je to četrta zaporedna zmago, kanadska ekipa pa je po drugem zaporednem porazu padla na peto mesto vzhodne konference.

Vodilni pri Philadelphii

Na vzhodu se obeta pravi božični košarkarski rokenrol, saj najboljše moštvo lige, Milwaukee Bucks in njihov neustavljivi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, gostuje pri Philadelphia 76ers, ekipi, ki zaseda četrto mesto v konferenci.

Dallas Mavericks takrat že brez poškodovanega Luke Dončića so bili zadnji, ki so premagali Antetokounmpa in druščino iz Milwaukeeja, to se je zgodilo 17. decembra, odtlej pa so Bucks nanizali tri zmage. Skupno jih imajo v tej sezoni že 27, poraze pa le štiri. 76ers čaka izjemno težko delo, pa čeprav na domačem parketu igrajo izvrstno in so v tej sezoni izgubili le dve tekmi.

Grk nigerijskih korenin Giannis Antetokounmpo je s povprečno 31 točkami na tekmo trenutno drugi najboljši strelec lige NBA, prvi je z 38,6 točkami James Harden iz Houston Rockets, tretji pa z 29,3 naš Luka Dončić. Foto: Reuters

James Harden, Russel Westbrook in druščina iz Houstona ne bi smeli imeti pretežkega dela s podprvaki Golden State Warriors, ki pa letos s poškodovanimi zvezdniki na veliko izgubljajo, na 31 tekmah sezone so zmagali le sedemkrat, res pa na zadnjih dveh tekmah, ko so na kolena spravili Minnesoto in New Orleans.

Priložnost za Čančarja?

V noči na četrtek oziroma v četrtek zjutraj po našem času pa bosta odigrani še dve zanimivi tekmi, Denver Nuggets, druga ekipa zahoda, ki poraza ne pozna že sedem tekem, se bo na domačem parketu spopadla z New Orleans Pelicans, svojo priložnost pa bo čakal tudi Slovenec Vlatko Čančar.

Še bolj zanimiv utegne biti spopad mestnih tekmecev v Los Angelesu. LeBron James, Anthony Davis in preostali Lakers gostijo LA Clipers. To bo dvoboj prve in četrte ekipe zahoda.

