Čas je za vseslovensko podporo #video

Na božični dan bodo ob 17. uri v ligi NBA odprli glasovanje za izbor košarkarjev na prestižni tekmi All-Star. Ta bo februarja v mestu legendarnega Michaela Jordana, ki je bil leta 1988 osrednji lik zvezdniškega konca tedna. In velika verjetnost je, da bo mesto med zvezdami našel tudi Luka Dončić. Zanj in za Gorana Dragića, prav tako za Vlatka Čančarja, lahko glasujete od danes.

Za zdaj je Goran Dragić edini slovenski košarkar, ki mu je pripadla čast nastopa na tekmi All-Star. Leta 2018 je dobil priložnost, potem ko se je poškodoval Kevin Love. Vabilu komisarja lige Adama Silverja se je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance razumljivo z največjim veseljem odzval.

V pretekli sezoni ni veliko manjkalo, da bi dobil naslednika z Luko Dončićem. Ves svet je zajela dončićmanija, ki je v tej sezoni le še hujša. Prejel je dobrih 4,2 milijona glasov, kar je ga vrstilo na tretje mesto med vsemi košarkarji. Le LeBron James in Giannis Antetokounmpo sta jih dobila več.

Kljub temu je ostal brez osrednje tekme vseh zvezd. Dončića sta mesta v prvi peterki stali anketi med novinarji in košarkarji. Prvi so ga postavili na šesto mesto med visokimi košarkarji iz zahodne konference, drugi pa na osmo, kar je zadostovalo za peto mesto v njegovi kategoriji na zahodu. V prvo peterko so se uvrstili prvi trije.

Bo Luka Dončić februarja nasledil Gorana Dragića kot drugi Slovenec na tekmi All-Star? Foto: Getty Images

Zato pa je nastopil na tekmi novincev in tistih, ki že imajo enoletno izkušnjo z igranjem v ligi NBA. Zaigral je v ekipi preostalega sveta, ki je izgubila s 144:161, Luka pa je dosegel 13 točk, devet asistenc in pet skokov. Prav tako se je udeležil spretnostnega izziva in v polfinalu izgubil proti Traeju Youngu, ki pa ga je na koncu sezone premagal v boju za MVP novinca sezone.

Kako priti v prvo peterko tekme zvezd? Začetni peterki na vzhodu in zahodu sta sestavljeni na podlagi glasov košarkarskih navdušencev po vsem svetu (50 odstotkov), novinarjev (25 odstotkov) in igralcev (25 odstotkov).

Ker je bil Luka prvi mesec novega tekmovalnega obdobja celo MVP zahodne konference in je le še nadgradil svojo igro ter dobil ogromno novih privržencev, ni bojazni, da februarja ne bi dobil mesta med najboljšimi v Chicagu.

Kako glasovati? NBA.com – vsak dan boste lahko na uradni strani lige enkrat na dan oddali svoj glas. Izbirali boste lahko med dvema branilcema in tremi visokimi košarkarji iz obeh konferenc.

vsak dan boste lahko na uradni strani lige enkrat na dan oddali svoj glas. Izbirali boste lahko med dvema branilcema in tremi visokimi košarkarji iz obeh konferenc. Aplikacija NBA – glas boste lahko dnevno oddali tudi prek aplikacije, ki ju lahko naložite na sistemih Android in iOS.

– glas boste lahko dnevno oddali tudi prek aplikacije, ki ju lahko naložite na sistemih Android in iOS. Google – glasovali boste lahko tudi na google.com z vpisom iskalnega niza "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote".

– glasovali boste lahko tudi na google.com z vpisom iskalnega niza "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Google Assistant: glasujete lahko tudi glasovno. Vaša naloga je, da rečete "Google, talk to NBA All-Star". Google Assistant je na voljo na prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, tablicah in drugih napravah.

Kako si bodo sledili dogodki 25. decembra ob 17. uri po našem času se bo glasovanje začelo (dvojni glasovi bodo 2., 3., 10., 16. in 20. januarja).

po našem času se bo glasovanje začelo (dvojni glasovi bodo 2., 3., 10., 16. in 20. januarja). 21. januarja ob 6. uri zjutraj po našem času se bo glasovanje končalo.

zjutraj po našem času se bo glasovanje končalo. 23. januarja bodo razkrili prvi peterki.

bodo razkrili prvi peterki. 30. januarja bodo znani rezervisti, ki jih bodo izbrali trenerji.

bodo znani rezervisti, ki jih bodo izbrali trenerji. Februarja bosta kapetana sestavila svoji ekipi iz rezerv, ki jih bodo določili trenerji.

bosta kapetana sestavila svoji ekipi iz rezerv, ki jih bodo določili trenerji. 17. februarja ob 2. uri po slovenskem času bo tekma All Star v Chicagu.

Nazadnje so v Chicagu videli Jordanov šov

Naslednji turnir All-Star bo torej v Chicagu, kjer je Michael Jordan skupaj s soigralci spisal posebno pravljico in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil šest naslovov prvaka. Zadnja tekma zvezd je bila v vetrovnem mestu leta 1988 in tisti konec tedna je blestel prav Jordan. Najprej je v znamenitem tekmovanju v zabijanju premagal rivala Dominiqua Wilkinsa, dan pozneje pa na tekmi vseh zvezd dosegel še 40 točk in bil okronan za MVP dvoboja.

Legendarno zabijanje: Michael Jordan - Dominique Wilkins

Jordanovih 40 na tekmi All-Star

Zmagovalec v metanju trojk je takrat postal legendarni Larry Bird, ki je prst v znak zmage dvignil takoj, ko je izpustil še zadnjo žogo iz svojih rok.