Dragić bo razveselil tudi Štajerce

Častni zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić se je po tritedenski odsotnosti uspešno vrnil pod koše lige NBA ter z dobrima predstavama proti Utah Jazz in New Yorku (15 in 18 točk) prispeval pomemben delež k novima zmagama Miamija. Ta z izkupičkom 22 zmag-8 porazov zaseda tretje mesto na lestvici vzhodne konference.

Izkušeni ljubljanski legionar pa je medtem s svojo fundacijo (Goran Dragić Foundation) dejaven tudi v domovini. Potem ko je letos v Tivoliju luč sveta ugledalo tako imenovano pametno igrišče (poleg košev vključuje navodila za vaje, fotografije in QR kode), se v prihodnjem letu podobna novost obeta tudi Mariboru.

Gogi ob odprtju igrišča v Ljubljani Foto: Nebojša Tejič/STA

Iz Mestne občine Maribor so namreč sporočili, da so z Dragićevo fundacijo tudi uradno podpisali pismo o nameri, s katerim so zastavili sodelovanje v projektu ureditve prvega pametnega igrišča v vzhodni Sloveniji. "V prihodnjem letu bo na območju ŽKK na Taboru v Mariboru Dragićeva dobrodelna fundacija opremila obnovljeno in prvo pametno košarkarsko igrišče v vzhodni Sloveniji – občini bo donirala opremo za pametno igrišče, na katerem se gibanje prepleta s poučnimi vsebinami," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem je Gogi Mariborčanom namenil tudi deset brezplačnih vstopnic za ogled dveh Miamijevih tekem v februarju. "MO Maribor se je odločila, da ogled tekem, vključno s potovanjem, omogoči nadarjenim mariborskim dijakom, ki so športno aktivni in hkrati izkazujejo izjemne rezultate na določenem področju. S tem sporočamo, da vlagamo v mlade Mariborčane. Želimo jim odpreti vrata v svet in omogočiti, da v tujini pridobijo kvalitetno znanje in širino, hkrati pa doma ustvarjamo okolje, v katerem bodo lahko uspešno uporabili pridobljene kompetence," so še dodali.