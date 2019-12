Dokaz, da je Slovenija svetovni fenomen lige NBA

Tako majhna država, a s tako dobrimi košarkarji, da so aktualni evropski prvak, v ligi NBA pa se jih je med strelce vpisalo že enajst. Slovenija je lahko ponosna na košarkarske ambasadorje, ki čez lužo pišejo zanimive zgodbe že od leta 1997, ko je ledino oral Marko Milić. Zadnji kamenček v mozaiku slovenskih strelcev je pristavil Vlatko Čančar in poskrbel za več kot primeren trenutek, da se sprehodimo skozi statistiko enajstih Slovencev, ki so srečo poskusili v ligi NBA.

Ko je slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar v ponedeljkovih jutranjih urah v izdihljajih srečanja v Los Angelesu zadel oba prosta meta in pomagal Denverju do visoke zmage nad Jezerniki, je Slovenija dobila že 11. strelca v ligi NBA. To je bil šele drugi nastop Primorca v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju, kjer vlada tako močna konkurenca, da je vmes tekmovalno formo ohranjal v razvojni ligi.

V sloviti dvorani Staples je v mestu angelov vknjižil prvi točki in se znašel na prav posebnem seznamu, na katerega je lahko Slovenija zelo ponosna. Dvomilijonska država se lahko pohvali že z 11. strelcem v ligi NBA, o kateri sanja skoraj vsak ambiciozen košarkar, željan dokazovanja z največjimi mojstri.

Osvajali prstane, Dragić že pri petmestnem številu točk

Goran Dragić je edini Slovenec, ki je že nastopil na tekmi All-Star. Foto: Gulliver/Getty Images Slovenski udeleženci lige NBA so dosegali različne uspehe. Marko Milić je z odhodom v Phoenix razbil prvi predsodek, da slovenskim košarkarjem ni usojeno igranje na vročih parketih lige NBA, njegovi nasledniki pa so spisali številne odmevne zgodbe. Nekateri so osvajali tudi naslove v ligi NBA (Rašo Nesterović, Beno Udrih, Saša Vujačić …) in prejeli prestižne prstane, do statusa največjih zvezdnikov pa sta se prebila Luka Dončić in Goran Dragić. Drugi je za zdaj tudi edini Slovenec, ki je nastopil na zvezdniški tekmi All-Star, prihodnje leto pa bi se zgodilo ogromno presenečenje, če se po njegovi poti ne bi odpravil še nekdanji "zlati" reprezentančni sostanovalec Dončić.

Dragić, ki ima pri 33 letih bogate izkušnje z igranjem v ligi NBA, je najboljši slovenski strelec. Če upoštevamo skupno število doseženih točk, je edini Slovenec, ki je prebil mejo deset tisoč doseženih točk. Najbližje mu je Udrih, ki vodi na posebni slovenski lestvici v ligi NBA, kar zadeva število odigranih tekem. Nastopil je na kar 884 tekmah, kar je skoraj desetkrat več od Dončića, ki je komaj vstopil v drugo sezono, a že spada med največje zvezdnike lige NBA in je deležen največje vrednosti od Slovencev čez lužo.

Nekdanja "zlata" sostanovalca iz Istanbula Luka Dončić in Goran Dragić se bosta pomerila 28. februarja 2020 v Miamiju. Ravno na 21. rojstni dan zvezdnika Dallasa. Foto: Reuters

Glede na starost je neverjeten potencial, saj s svojim izjemnim učinkom hitro prehiteva rojake. Če si ne bi prejšnji konec tedna poškodoval desnega gležnja, bi bil že zelo blizu številnim rojakom, nekdanjim velikanom slovenske košarke, tako pa bo moral, vsaj kar zadeva skupno statistiko, na višja mesta še malce počakati.

Čančar edini nezgrešljiv s črte prostih metov

Če je Udrih odigral največ tekem, pa se ne more pohvaliti tudi z največjim številom odigranih minut. Ta naziv si lasti Dragić, ki je na parketu prebil več kot 22 tisoč minut. Oziroma natančneje, dobrih 377 ur. Število pa se še veča, saj se je Ljubljančan vrnil po poškodbi mišice, tako da ga čaka nov izziv že v noči na torek, ko bo Miami pričakal Utah.

Slovenski nesporni kralj skokov, zlasti pa blokad je Radoslav Nesterović, pri asistencah izstopa Dragić, ki je tudi ukradel največ žog, a jih na drugi strani tudi največ izgubil.

Vlatko Čančar se je na seznamu slovenskih strelcev v ligi NBA končno pridružil desetim rojakom. Foto: Getty Images

Kar zadeva natančnost metov iz igre, so trije več kot 50-odstotno uspešni, a tako Marko Milić kot Uroš Slokar nista igrala veliko. Izstopata tudi pri metu za tri točke. Pri metu iz igre je šlo (naj)slabše Zoranu Dragiću in Saši Vujačiću, Vlatko Čančar pa še čaka na prvi koš iz igre. Za zdaj se je med dobitnike točk uvrstil le s črte prostih metov, kjer je, zanimivo, edini Slovenec s stoodstotno natančnostjo.

Dončić je razred zase

Luka Dončić se vrača po poškodbi desnega gležnja. Bo pripravljen za nastop v noči na petek proti San Antoniu? Foto: Getty Images Ko se upošteva povprečje doseženih točk, skokov in asistenc na tekmo, ni dvoma o tem, kdo je najboljši. Dončić je absolutno najboljši v vseh treh kategorijah. Pri točkah se lahko z dvomestnim številom pohvali le še njegov "mentor Dragić, pri skokih mu je najbližje (po povprečju) zdajšnji generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Nesterović, pri asistencah pa sta vsaj tri na tekmo poleg LD77 prispevala še Dragić in Udrih.

Statistika slovenskih košarkarjev v ligi NBA je tako pestra in raznolika. Od največjih mojstrov, ki polnijo naslovnice osrednjih košarkarskih medijev, do stranskih igralcev, ki niso nikoli okusili večjega zaupanja trenerjev.

Po zaslugi Dončića, Dragića in Čančarja se bodo številke v statističnih rubrikah še plemenitile, ne gre pa prezreti tega, da bi lahko prihodnji rodovi prinesli nove junake, ki bi poskrbeli, da ne ostane za vse večne čase le pri 11 slovenskih strelcih v ligi NBA.