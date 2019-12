Novica o Luki Dončiću, ki bo razveselila njegove navijače #video

"Zelo smo razočarani. Vso odgovornost za poraz prevzemam nase. Prišli smo do točke, ko smo izgubili agresivnost," so bile besede trenerja Dallas Mavericks po izjemno bolečem porazu proti Toronto Raptors, potem ko so zapravili prednost 30 točk. Zato pa je spodbudno, da je vrnitev Luke Dončića na vidiku.

Razočaranje. To je beseda, oziroma občutki, s katerimi so se košarkarji Dallas Mavericks soočali po porazu z aktualnimi prvaki Toronto Raptors. Sicer poraz s 107:110 sploh ni klavrn, vendar je treba k temu dodati, da so gostje iz Dallas 2:32 pred koncem tretje četrtine vodili s kar 85:55. Nato je sledil kolaps.

Kolaps, ki ni prvi v zgodovini kluba. 6. decembra 2002 je Kobe Bryant zrežiral preobrat po zaostanku s 36:66, vendar je bilo takrat do konca tekme še 23 minut. Tokrat je kolesja Toronta pognal Kyle Lowry, ki ga gostje niso znali zaustaviti.

Carlisle prevzema odgovornost, igralci: Ni vsega on kriv

Po nepričakovanem porazu po tako visokem vodstvu je glavni trener Dallasa Rick Carlisle s prstom pokazal kar nase: "Zelo smo razočarani. Vso odgovornost za poraz prevzemam nase. Prišli smo do točke, ko smo izgubili agresivnost. Košarkarjem Toronta je treba dati zasluge za preobrat. Izvrstno so opravili delo in nam nastavili past. Nismo dobro odreagirali in to je moja krivda."

Zaradi Dončića tudi v Torontu po slovenskih notah

Carlisle je prevzel krivdo tudi po tekmi, ko je govoril z igralci, a se Tim Hardaway jr. s tem ni strinjal: "Ne, ni vse na njemu. Tudi mi smo krivi. V ustih je čuden občutek, ker bi morali to tekmo dobiti, vendar je treba košarkarjem Toronta dati zasluge za takšen preobrat. Ko so jim stekli meti in smo začeli izgubljati žoge, se je prebudila še publika. Takrat se začneš nekoliko tresti."

In kje je prvi mož stroke našel razlog za takšen padec? "Očitno je, kaj se je zgodilo. Vse je v agresivnosti. Imeli so veliko energije. In ko te takšna sila zadane, moraš odgovoriti z enako mero. In mi nismo pravočasno," je odgovoril.

Dallas je še četrto tekmo igral brez Luke Dončića, ki se počasi vrača v poln pogon po poškodbi gležnja. Proti najboljšim ekipam z vzhodne konference je bil v tem času polovično uspešen.

Četudi ni na parketu Luke, imamo dobro moštvo

"Še enkrat smo pokazali, da lahko igramo. Dobra ekipa smo. Četudi ni na parketu Luke, imamo dobro moštvo. Vendarle smo na gostovanju pri Torontu vodili za 30 točk. Le zaključiti nismo znali," je dejal Kristaps Porzingis.

Povratek Raptors se je začel s trojko Lowryja dve minute pred koncem tretje četrtine. V zadnji je dosegel kar 20 točk, aktualni prvaki pa so jo dobili s 47:21.

"Toronto je aktualni prvak. Res, da so s Kawhijem Leonardom izgubili odličnega košarkarja, vendar se ti košarkarji ne predajo. Nikdar ne nehajo igrati. Mi smo se na določeni točki predali. V takšnih trenutkih moramo biti agresivni," je razlagal Jalen Brunson.

V končnici pri Dallasu ni bilo košarkarja, ki bi se upal oziroma znal prevzeti odgovornost nase. Manjkal jim je prav Luka Dončić, ki se v takšnih trenutkih ne ustraši nobenega izziva. Morda ga bodo kmalu pozdravili v delovni opravi, saj rehabilitacija gležnja dobro napreduje.

Dončić na parketu v noči na soboto?

Ko smo ga pred tekmo s Torontor Raptors videli, kako se premika po igrišču, je bil to jasen znak, da ni daleč od popolne vrnitve v tekmovalni ritem.

Vse več je govoric, da bi se lahko vrnil pred domačimi navijači ob gostovanju San Antonio Spurs – tekma bo v noči na soboto.

Luka Dončić je vse bližje vrnitvi na parket. Foto: Reuters

Glavni trener Carlisle še nekoliko umirja žogico: "Vedno bližje smo njegovi vrnitvi. Vidite ga lahko pred tekmami, kako trenira. Iz dneva v dan je boljši. Nimam točnega datuma, kdaj se bo vrnil. Po tekmi s Torontom imamo tri dni prostega časa. Tekme po božiču so zagotovo v igri, da bi se lahko vrnil. Ampak nič ni dokončno. Za vrnitev na parket mora biti zdrav."

Pred nedeljskim dvobojem se je ogreval skupaj s pomočnikom Jamahlom Mosleyjem, vendar ne še s takšno hitrostjo, kot to počne na tekmah. A je iz dneva v dan viden napredek.

"Boljše se počuti in vse gre v pravo smer," je še optimistično dejal Carlisle.