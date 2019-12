Slikal se je z Dončićem, ki že šprinta, hladnokrvno zadel in nasmejal našega asa #video

Vsi govorijo, da ima Luka Dončić čudežni dotik, saj mu v košarki uspevajo stvari, ki puščajo navijače po svetu odprtih ust. Nad njim je navdušen tudi navijač Philadelphie 76ers. Pred tekmo z Dallas Mavericks se je z njim slikal in se nato preizkusil v metu na koš. Navijač z Downovim sindromom je zadel koš in takoj požel slavo. Tudi Luka je bil navdušen nad njim, navijač pa se je šalil, da ima led v krvi, kar je fraza za košarkarje, ki v ključnih trenutkih hladnokrvno zadevajo koše in odločajo tekme.

Luka navdušil navijača, ta pa njega

Luka gave this Sixers fan props after the fan hit a shot in front of him and did the ice in my veins celebration 🙌



(via @fanaticsview) pic.twitter.com/lTx0Jzh1WI — ESPN (@espn) December 21, 2019

Nikdar ne želiš igrati brez košarkarja, kot je Luka Dončić

Čeprav je dobil tudi darilo slovenskega košarkarja, pa na koncu obračuna med njegovo Philadelphio in Dallasom ni imel popolnega zadovoljstva. 76ers so namreč izgubili proti Mavericks (98:117), ki so tretjo tekmo zaporedoma igrali brez poškodovanega Dončića.

"Nikdar ne želiš igrati brez košarkarja, kot je Luka Dončića. Vsestranski je. Potrebujemo ga. A dokler ga ni, imamo načrt, in fantje se ga dobro držijo," je po zmagi dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Gleženj si je poškodoval na obračunu z Miami Heat. Foto: Reuters

Slovenski čudežni deček, ki je postal MVP (najkoristnejši košarkar) novembra v zahodni konferenci, se je poškodoval na tekmi proti Miamiju našega Gorana Dragića. Njegov mentor v slovenski reprezentanci se je prav včeraj zvečer po poškodbi vrnil na parket in v velikem slogu pomagal Miamiju do nove zmage (18 točk in osem asistenc).

Heat so po uspehu nad New York Knicks (129:114) zdaj že pri 21 zmagah in vsega osmih porazih, Dallas pa pri 19 skalpih in devetih porazih.

Dončić pred tekmo že šprintal

Za navijače zadnjih je bil spodbuden tudi video pred začetkom s Philadelphio, v katerem smo lahko videli, da Lukov gleženj zelo dobro napreduje. Delal je namreč že šprinte, kar je dober znak.

Luka že šprinta

El vídeo que más gustará ver en Dallas: @Luka7Doncic ultima su recuperación y ya hace sprints sobre la cancha https://t.co/LlU4rDEPAd #NBA pic.twitter.com/CcpCmu2665 — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) December 21, 2019

Po nekaterih podatkih kakšen teden še ne bo aktiven v dresu Dallasa, ki ima do konca letošnjega koledarskega leta na sporedu štiri obračune. Najprej bo v noči na ponedeljek zaokrožil dvoboje z najboljšimi ekipami z vhodne konference, ko bo gostoval pri aktualnih prvakih Toronto Raptors. Nato si bodo sledili še dvoboji s San Antonio Spurs, Golden State Warriors in 30. decembra še proti Los Angeles Lakers z LeBronom Jamesom na čelu, ki so ga Dončić in druščina v tej sezoni že razorožili. Drzne napovedi so, da bi lahko slovenskega košarkarja videli na delu še v letu 2019.