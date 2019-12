Če je verjeti namigom: Dončić naj bi končno izbral

Če gre verjeti namigu, ki ga je v javnost preko tvita lansiral novinar uglednega športnega kanala ESPN Will Cain, naj bi Luka Dončić, ki je zaradi zvina gležnja trenutno odsoten s tekmovalnega parketa, v kratkem sklenil pogodbo z blagovno znamko Jordan.

Hearing Luka Doncic may have a new shoe deal soon. pic.twitter.com/kWPqaBhqRs

Če informacija drži, se bo 20-letni Ljubljančan pridružil zvezdniški plejadi igralcev, ki igrajo v športnih copatih iste blagovne znamke. To so med drugim Jimmy Butler, Blake Griffin, Russell Westbrook, Chris Paul, Carmelo Anthony, poškodovani Zion Williamson, prvo ime letošnjega nabora v ligi NBA ter številni drugi.

Foto: Getty Images

Dončić je v preteklosti sodeloval s podjetjem Nike (pogodbo je sklenil še v času, ko je igral za madridski Real), a se mu je pogodba na pragu letošnje sezone iztekla. Od takrat je kot prost agent skoraj na vsaki tekmi igral v copatih druge blagovne znamke …

Dallas Mavericks star Luka Doncic is closing in on a lucrative multi-year endorsement deal with Jordan Brand, sources tell me and @tim_cato.