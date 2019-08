Goran Dragić odprl prvo pametno igrišče v Sloveniji #video

Slovenski košarkarski as Goran Dragić je danes skupaj s partnerji odprl vrata prvemu pametnemu košarkarskemu igrišču v Sloveniji. V Tivoliju se je zbrala navdušena množica, ki je starejšega od bratov Dragić navdušeno pozdravila pri odprtju prenovljenega igrišča. Gogi želi v sklopu velikega dobrodelnega projekta #PODAMDAIGRAM vsem generacijam podariti igrišče za gibanje in več druženja. "Res sem vesel, da nam je uspel tak projekt, da nekaj vrnemo nazaj okolju, ki mi je dalo ogromno," je ob odprtju med drugim povedal 33-letni košarkar.

Goran Dragić je danes skupaj s partnerji v izjemno sproščenem vzdušju in ob veliki podpori slovenskih navijačev zagnal veliki dobrodelni projekt prenove košarkarskih igrišč po Sloveniji. Prvo podajo so uspešno izvedli, saj so danes tudi uradno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče Tivoli v Ljubljani. Prav tisto, ki ga je pred 24 leti obiskal ameriški košarkarski zvezdnik Scottie Pippen.

Prenovljeno igrišče v Tivoliju. Foto: STA

"Upam, da se bodo zdaj otroci vrnili na igrišče, trenirali in da bodo tudi oni tako kot jaz imeli otroške spomine na druženje in igranje s prijatelji na igriščih. Mislim, da nam je prenova tega igrišča odlično uspela. Navdušen sem," so bile prve besede Dragića ob odprtju igrišča, ob katerem se je zahvalil tudi vsem sponzorjem. Ljubljančan je poleg košarkarskih uspehov znan po dobrodelnosti in vračanju lokalnemu okolju. Na Rogli že šest let navdušuje mlade košarkarje in nanje prenaša svoje vrednote, letos pa se je odločil za nadgradnjo.

Goran Dragić ob odprtju igrišča:

Slovenski reprezentanti, Ivo Daneu, prijatelji iz otroštva ...

Dragića je ob prenovi pozdravil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je Gorana nagovoril, da bi v po koncu kariere v NBA zaigral za Cedevito Olimpijo, a se je Gogi ob tem le nasmehnil. Ljubljenca slovenskih navijačev so presenetili tudi njegovi prijatelji iz otroštva, ki so v Tivoli družno prišli peš iz Kosez v posebnih majicah v podporo svojemu prijatelju. Gogija in navdušeno množico, ki je budno spremljala vsak njegov korak, pa so pozdravili tudi trije Dragićevi nekdanji reprezentančni kolegi Edo Murić, Jaka Blažič in Saša Zagorac, ki so z njim osvojili tudi zlato odličje na evropskem prvenstvu leta 2017, v novi sezoni pa bodo oblekli dres Cedevite Olimpije. Nekaj pohvalnih besed in čestitk je Gogiju izrekla tudi legenda slovenske košarke Ivo Daneu.

Edo Murić ob odprtju igrišča:

Prvi koš v osmem poskusu

Ob odprtju igrišča in slavnostnem prerezu traku so 33-letnemu košarkarju družbo delali njegov sin Mateo, Gogijev nečak oziroma sin Zorana Dragića Marko in ljubljanski župan. Gogi, ki se bo ob koncu avgusta podaja nazaj čez lužo, je za prvo zadeto trojko na nov koš porabil kar osem poskusov. "Pozna se, da nisem ogret," je pozneje v smehu pojasnjeval slovenski košarkarski as, ki je v družbi Marka Milića, nekaj članov njegovega košarkarskega kampa in mladih slovenskih reprezentantov v košarki 3x3 odigral tudi premierno tekmo na prenovljenem igrišču.

Med polčasom srečanja so se na igriščču zbrali tudi predstavniki vseh desetih slovenskih klubov, ki bodo nastopili v državnem prvenstvu in s pomočjo Gogija opravili žreb pred začetkom nove sezone. Slednji je vsakemu predstavniku klubov dodelil eno izmed vrečk, v katerih so se skrivale majice s številkami, na podlagi katerih je na koncu nastal razpored prvega dela tekmovanja.

Simpatični prerez slavnostnega traku:

Premierna trojka Dragića na novem igrišču:

Prvo pametno igrišče na slovenskih tleh

Košarkarske in atletske vaje v izvedbi Gorana Dragića. QR koda vodi do športne-izobraževalne platforme. Cilje je združiti športno vadbo z uporabo spletnih vsebin. Foto: Sportal Prenovljeno igrišče v Tivoliju je prvo pametno igrišče v Sloveniji, saj se tam prepleta gibanje s poučnimi vsebinami. Igrišče vključuje tudi igrala za otroke, koše z nastavljivo višino, pametne talne označbe, namenjene različnim vajam za koordinacijo, hitrost in odriv ter zabavnim igram.

Največja posebnost igrišča pa so informacijske table z osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval Gogi, in bodo interaktivno obogatene preko spletne športno-izobraževalne platforme, do katere bodo vodile QR-kode. Cilj platforme je preko različnih športnih in poučnih vsebin z uporabo sodobnih spletnih in mobilnih orodij združiti šport, izobraževanje in zabavo. Pri tem bo glavni akter ravno starejši od bratov Dragić, ki se je še posebej med mladimi zasidral kot vzornik.

"Res sem vesel, da nam je uspel tak projekt, da nekaj vrnemo nazaj okolju, ki mi je dalo ogromno. Igrišče nam je uspelo prenoviti v dveh oziroma treh tednih. Moja želja je, da nam prihodnje leto podoben projekt uspe tudi v Mariboru in drugje," je povedal Dragić.

V prvi sezoni tako dobrodelne obnove igrišč bo poleg ljubljanskega prenovljeno še igrišče v Mariboru, veliko aktivacijo pa bo projekt doživel v naslednji sezoni, spomladi 2020, ko se bodo prek velike kampanje prenovi pridružila še številna druga igrišča po vsej Sloveniji. S prenovami bo Goran skupaj s partnerji omogočil odličen prostor za druženje mladih in družin z izvrstnimi pogoji za druženje in trening nadobudnih mladih košarkarjev.

