Središče Ljubljane bodo zasedli košarkarji

Potem ko je prejšnji teden središče Ljubljane popestrilo športno dogajanje na mivki, ko so se na Kongresnem trgu merili odbojkarji, bo živahno tudi ta konec tedna. Središče mesta bodo zasedli košarkarji, ki jih čakata finalni turnir tri na tri in mednarodni turnir serije challenger.

Dogajanje na Kongresnem trgu, kjer bo živahno od petka do nedelje, so danes predstavili na novinarski konferenci. Prvič doslej bosta obe tekmovanji potekali hkrati, štiri ekipe bodo nastopile na obeh, prvič pa se obeta tudi novost, neposredni televizijski prenos odločilnih tekem na TV Slovenija. Obenem bodo prvič doslej vso statistiko spremljali v živo brez zamika.

"Najvišja raven za nas je serija masters. A turnir challenger v Ljubljani je po vseh vidikih že takšen kot masters. Tradicija košarke v Sloveniji je takšna, da gledalci hitro prepoznajo kakovost," dejal eden najboljših slovenskih košarkarjev tri na tri Gašper Ovnik.

Najvišje ravni še nekaj časa ne bo

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prireditelji so priznali, da najvišje ravni, serije masters, najbrž še nekaj časa ne bo mogoče spremljati v Sloveniji. Težava ni v organizaciji, saj so jih pri krovni zvezi Fibi lani pohvalili, da so le en telefonski klic oddaljeni od izvedbe mastersa, pač pa v financah. Za masters je namreč finančna podlaga precej zahtevnejša in bi organizacija presegla pol milijona evrov, tako da ostajajo pri izvedbi challengerja, letos bo v Ljubljani tretji. Nastopile bodo ekipe iz devetih držav.

Zaključni turnir DP bo pomenil konec 16. sezone v košarki tri na tri. Udeleženci so si vstopnice priborili na petih kvalifikacijskih turnirjih, nastopili pa bodo v sedmih različnih kategorijah. V kategoriji članov so si finale priigrale ekipe Addecco 3x3 Maribor, Ljubljana East, Oreka Semič, Playzone, Nomago, Chupo, Piran, Ivančna Gorica, Kerovi in Vnanje Gorice. V vseh ostalih kategorijah bodo v finalu nastopile štiri ekipe. Pri članicah se bodo pomerile ekipe ŽKD Ježica, Bivše Ilirijanke, 4P Fitnes in Domžale.

Mednarodni turnir challenger pa bo eden od 16 te ravni po svetu. Ljubljana bo gostila nekaj najboljših ekip v košarki 3 x 3 na svetu, že zdaj pa je znano, da bodo na turnirju nastopile ekipe Amsterdam, Princeton, Edmonton, Korolev, Split, Bar, Gdansk, Jeddah in Vrbas. Od slovenskih ekip sta se skozi turnirje državnega prvenstva uvrstili ekipi Adecco 3x3 Maribor in Ljubljana East, nastopile pa bodo tudi ekipe Piran, Kranj in Ljubljana.

