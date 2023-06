Cas slovenskemu košarkarju podaljšal prepoved tekmovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dejanu Mlakarju so zaradi protidopinških kršitev podaljšalo prepoved tekmovanj z dveh na štiri leta. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) je reprezentantu v košarki 3x3 Dejanu Mlakarju zaradi protidopinških kršitev podaljšalo prepoved tekmovanj z dveh na štiri leta, so sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado.

Agencijo Sloado je lani akreditirani laboratorij v Seibersdorfu v Avstriji obvestil o nasprotni analitični ugotovitvi v urinskem vzorcu športnika, odvzetem v Ljubljani na tekmi finalnega turnirja državnega prvenstva v košarki 3x3 13. avgusta 2021.

Prepovedana snov v športnikovem vzorcu je bila dehidroklorometil-testosteron (blagovna znamka Oral Turinabol), ki je na seznamu prepovedanih substanc in postopkov Svetovne protidopinške agencije (Wada) v skupini S1, kamor sodijo androgeni anabolni steroidi.

Sprva je Mlakar dobil dvoletno kazen, vendar disciplinski primer s tem ni bil končan, saj je Wada uporabila možnost pritožbe in se pritožila zoper Sloado in Mlakarja na Cas. Ta je ugodil pritožbi Wade in razveljavil odločbo pritožbenega organa Sloada z 20. aprila 2022.

"Cas je tako kot disciplinski organi Sloada odločil, da je Dejan Mlakar kršil protidopinška pravila po prvi in drugi točki sedmega člena protidopinških pravil Sloada, vendar pa je izrekel višjo sankcijo, in sicer štiriletno izločitev iz športa, v katero se všteje čas obvezne začasne izločitve, ki traja od 24. septembra 2021," so zapisali pri Sloadu.

Mlakarju so razveljavili vse športne rezultate od 12. avgusta 2021 dalje.