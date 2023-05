Slovenci odpotovali na svetovno prvenstvo

Avstrijski Dunaj bo od torka pa vse do konca tedna gostil svetovno člansko prvenstvo v košarki 3x3. V moški konkurenci bo igrala tudi slovenska reprezentanca. V skupinskem delu se bo pomerila z Avstrijo, Latvijo, Avstralijo in Združenimi državami Amerike.

Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije, bodo slovenske barve v skupini B na prvenstvu branili Adrian Hirschmann, Blaž Janežič, Jure Ličen in Jakob Strel, ekipo pa bo vodil selektor Matic Vidic. Slovenci so si nastop na prvenstvu priigrali v začetku meseca na kvalifikacijskem turnirju v Izraelu.

"Na svetovno prvenstvo se podajamo povsem neobremenjeni. Zavedamo se, da nas čaka težka skupina, v kateri so glavni favoriti Američani in Latvijci. Stavili bomo na svojo mladost in s pogumno igro bomo skušali presenetiti nasprotnike. Po uspešno odigranem kvalifikacijskem turnirju si vsekakor močno želimo uvrstiti v izločilne boje," je dejal Vidic.

Ličen pa je poudaril, da bodo na Dunaju najmlajša ekipa, a verjamejo v napredovanje iz skupine. "Prepričan sem, da bodo izkušnje, ki smo jih pridobili na letošnjih kvalifikacijah in na lanskoletnem svetovnem prvenstvu, doprinesle k naši igri, saj se zavedamo, kaj lahko od tekmovanja na tej ravni pričakujemo in kaj vse bo potrebno za uresničitev zadanih želja," je dodal.

Na SP, kjer bo sicer tudi ženski turnir, a brez slovenske udeležbe, bo nastopilo 20 reprezentanc. Pri moških bodo v skupini A Srbija, Francija, Nemčija, Brazilija in Madagaskar, v C Litva, Belgija, Poljska, Izrael in Portoriko, v D pa Nizozemska, Mongolija, Švica, Japonska in Madžarska.

Tekme skupinskega dela bodo od 30. maja do 2. junija, v soboto, 3. junija, bodo na sporedu tekme repasaža, osmine finala in četrtine finala, v nedeljo, 4. junija, pa polfinalni obračuni ter dvoboji za medalje.

Slovence najprej v sredo ob 17.35 čaka dvoboj z Avstrijo ter ob 19.45 z Latvijo. Po dnevu premora se bodo v petek ob 17.10 pomerili z Avstralijo ter ob 19.20 še z Združenimi državami Amerike. Prvouvrščena reprezentanca se bo uvrstila neposredno v četrtfinale, druga in tretja pa bosta igrali dodatno tekmo za preboj med najboljših osem proti tekmecem iz skupine C.

Na lanskem SP v belgijskem Antwerpnu so Slovenci obstali v skupinskem delu in se jim ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Sicer pa so na prvenstvu pred štirimi leti v Amsterdamu v četrtfinalu izgubili proti poznejšemu prvaku ZDA in zasedli končno sedmo mesto.

Leta 2016 in 2018 so na prvenstvih na Kitajskem in na Filipinih osvojili bron.