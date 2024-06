Brez Slovencev na EP

Slovenski članski ekipi v košarki 3x3 sta se pomerili na kvalifikacijskem turnirju za evropsko prvenstvo, ki bo avgusta na Dunaju. Slovenke so obstale v četrtfinalu, medtem ko so morali fantje po uspešnem preboju do polfinala premoč priznati Latviji.

Reprezentantke so se na četrtfinalni tekmi pomerile z ekipo Latvije. Slovenke so še pol minute pred koncem dvoboja vodile za eno točko, nato pa so nasprotnice zadele odločilna prosta meta in met za eno točko ter si s prednostjo dveh točk zagotovile vstop v polfinale. Med slovenskimi košarkaricami je bila s sedmimi točkami najbolj natančna Zala Friškovec.

Člani so se na odločilni polfinalni tekmi pomerili z ekipo Latvijcev, ki bo letos nastopala tudi na olimpijskih igrah. Tekmo so začeli suvereno in si v dobri minuti igre priborili dve točki prednosti. V nadaljevanju so nasprotniki prevzeli vodstvo in z dobro igro v napadu uspešno nabrali 21 točk. Tekma se je tako končala z rezultatom 21:9 v prid Latvije, Slovenci pa so s porazom ostali brez mesta na evropskem prvenstvu.

Za članice so igrale Lea Debeljak, Zala Friškovec, Manca Vrečer in Ana Šarić, za člane pa Adrian Hirschmann, Luka Kureš, Jure Ličen ter Jakob Strel.