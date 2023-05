Slovenci so si priigrali vstopnico za svetovno prvenstvo

Slovenska reprezentanca v košarki 3 na 3 si je izborila nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo konec maja začelo v Avstriji. Na kvalifikacijskem turnirju so premagali vse tri tekmece; najprej Kitajsko z 21:12, nato Ruando z 21:19 in danes še Madžarsko z 21:18. Barve Slovenije so zastopali Adrian Hirschmann, Blaž Janežič, Jure Ličen in Jakob Strel.