Košarkarji 3x3 obstali v skupinskem delu EP

Slovensko reprezentanco, ki so jo sestavljali Žiga Habat, Adrian Hirchmann, Gašper Jordan Rojko in Jakob Strel, je najprej premagala Srbija z 21:14, nato pa so slovenski košarkarji klonili še proti Izraelu z 22:12. Slovenska izbrana vrsta je tako v skupini osvojila tretje mesto in se ni prebila v današnji četrtfinale.

Uspešnejša je bila slovenska košarkarska reprezentanca gluhih, ki je na svetovnem prvenstvu v Izraelu osvojila zlato odličje v igri tri na tri. V velikem finalu je Slovenija, ki so jo zastopali Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan Orešnik in Jaka Markovič, premagala Ukrajino z 21:19.