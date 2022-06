Slovenski košarkarji proti Egiptu lovijo napredovanje

Slovenci so na SP v košarki 3x3 le prišli do prve zmage. Z 22:20 so premagali Avstrijo, z desetimi točkami pa se je izkazal Adrian Hirschmann (desno).

Slovenci so na SP v košarki 3x3 le prišli do prve zmage. Z 22:20 so premagali Avstrijo, z desetimi točkami pa se je izkazal Adrian Hirschmann (desno). Foto: FIBA

Za napredovanje iz skupine namreč v prvi vrsti šteje število zmag, v drugem koraku pa medsebojni obračun, ki so ga danes proti Avstriji z odločilno trojko dobili Slovenci. Adrian Hirschmann je za Slovenijo dosegel deset točk, Jure Ličen šest, Gašper Jordan Rojko štiri ter Jakob Strel dve.

Za potrditev tretjega mesta v skupini D in nastop proti Franciji za četrtfinalno vstopnico morajo Slovenci slaviti na zadnji tekmi proti Egiptu. Ta je doslej izgubil vse tri tekme, in sicer proti Belgiji (12:21), Avstriji (8:22) in ZDA (11:21). Slovenija je v torek izgubila proti Belgiji (16:21) in ZDA (9:22). Za prvo mesto v skupini D so danes Belgijci ugnali ZDA z 20:18.

Na zadnjem SP pred tremi leti so slovenski košarkarji v Amsterdamu v četrtfinalu izgubili proti poznejšemu prvaku ZDA in zasedli končno sedmo mesto. Leta 2016 in 2018 so na prvenstvih na Kitajskem in na Filipinih osvojili bron. Naslov svetovnih prvakov branijo Američani, na zadnjem prvenstvu leta 2019 so bili drugi Latvijci, tretji pa Poljaki.

