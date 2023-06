Slovenci ostali brez izločilnih bojev

Slovenski moški članski reprezentanci v košarki 3x3 se ni uspelo uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva, ki poteka na Dunaju. Oslabljeni Slovenci, ki so zaradi poškodbe že na prvi tekmi prvenstva ostali brez Blaža Janežiča, so nastope zaključili brez zmage. Boljši so bili Avstrijci, Latvijci, Avstralci in Američani.

Varovanci selektorja Matica Vidica so v sredo morali priznati premoč Avstrijcem (15:21) in Latvijcem (11:21). Žal se je na uvodni tekmi prvenstva poškodoval Blaž Janežič, kar je pomenilo, da so Slovenci preostale tri tekme odigrali brez menjave. To se je na igrišču še posebej poznalo zadnji dan skupinskega dela, ko so se pomerili z Avstralci in Američani. Tekmeci so bili boljši z 22:10 oziroma 21:14.

Slovenci so tako zaključili z nastopi na Dunaju. Prvouvrščene reprezentance vsake izmed štirih so napredovale v četrtfinale. Druge in tretje v soboto najprej čaka dodatna tekma za preboj med najboljših osem reprezentanc. Četrtfinale bo prav tako na sporedu v soboto, polfinale ter boji za medalje pa v nedeljo.

Poleg Janežiča so slovenske barve na prvenstvu branili Jure Ličen, Adrian Hirschmann in Jakob Strel. Na lanskem svetovnem prvenstvu v belgijskem Antwerpnu so Slovenci prav tako obstali v skupinskem delu in se jim ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Sicer pa so na prvenstvu pred štirimi leti v Amsterdamu v četrtfinalu izgubili proti poznejšemu prvaku ZDA in zasedli končno sedmo mesto. Leta 2016 in 2018 so na prvenstvih na Kitajskem in na Filipinih osvojili bron.