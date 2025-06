Ajša Sivka pred odhodom v ZDA še za eno sezono v Španijo

Ajša Sivka, ki bo konec novembra dopolnila 20 let, je v minuli sezoni v francoskem prvenstvu v povprečju dosegla 7,6 točke in 3,1 skoka na tekmo, v evropskem pokalu pa je imela povprečje 11 točk ob 42-odstotnem metu za tri točke.

Po koncu sezone v Franciji je bila izbrana tudi na naboru za ligo WNBA, kjer si je pravice zanjo zagotovila zasedba Chicago Sky. Sivko je izbrala kot deseto po vrsti. Pozneje je pojasnila, da bo zaradi šolskih obveznosti prestop v najmočnejšo žensko košarkarsko ligo prestavila na prihodnje leto.

Nedavno je bila mlada slovenska košarkarica tudi del članske reprezentance na evropskem prvenstvu. Na treh tekmah je imela povprečje 7,7 točke. Slovenija je po treh tekmah sklenila nastope na EP po porazih proti Litvi, Italiji ter zmagi proti Srbiji.

Leta 2023 je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko EP do 18 let, leto prej pa je bila MVP tudi EP do 18 let divizije B.

