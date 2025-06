Ledecky je obenem osvojila že svojo 31. ameriško krono, ko je 800 metrov preplavala v času 8 minut in 5,76 sekunde.

Claire Weinstein je bila z velikim zaostankom druga s časom 8:19,67.

Po prva dva v vsaki disciplini ter štafetni plavalci na 100 in 200 metrov prosto bodo sestavili ameriško reprezentanco za SP v Singapurju od 11. julija do 3. avgusta, če bodo izpolnili kvalifikacijske časovne norme, vendar do največ 26 moških in žensk.

Ledecky bo na ameriškem DP nastopila še na 200, 400 in 1500 m prosto.

Pred mesecem dni je Ledecky na tekmovanju v Fort Lauderdalu na Floridi odplavala drugo najhitrejšo disciplino 1500 m prosto v zgodovini, svoj drugi najboljši čas na 400 m in nov svetovni rekord na 800 m prosto s časom 8:04,12.

Bobby Finke, ki je postavil svetovni rekord v moški disciplini 1500 m s časom 14:30,67 in s tem ubranil olimpijsko zlato v Parizu, je osvojil tudi domače prvenstvo na 1500 m s časom 14:48,65.

Dobitnica treh olimpijskih kolajn Torri Huske je zmagala na 100 m prosto z 52,43, kar je bilo štiri stotinke hitreje od dobitnice štirih olimpijskih kolajn Gretchen Walsh. Caroline Bricker je osvojila 200 m delfin z 2:05,80 in za pet stotink premagala dobitnico osmih olimpijskih kolajn Regan Smith na drugem mestu.

