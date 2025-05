Darko Jorgić zapravil dve zaključni žogici in ostal brez četrtfinala SP

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v osmini finala svetovnega prvenstva v Dohi s 3:4 (9, –9, 9, –4, 1, –10, –10) v nizih izgubil proti Japoncu Shunsukeju Togamiju in se poslovil od turnirja. Slovenec je imel v šestem in sedmem nizu zaključni žogici za zmago, a je Japoncu uspelo doseči preobrat.

Deseti igralec sveta in na SP 11. nosilec Jorgić je za preboj med najboljših osem izgubil proti nekoliko presenetljivemu tekmecu Shunsukeju Togamiju, saj je Japonec 30. na lestvici ITTF, a se je izkazal za izjemno trdoživega nasprotnika. Ubranil je dve zaključni žogi in se na koncu po več kot uri maratonske igre veselil uvrstitve med najboljših osem. V četrtfinalu bo Togamijev nasprotnik v dvorani Lusail na severu Katarja boljši iz dvoboja med Švedom Trulsomn Moregardom in Korejcem Woojinom Jangom. Zmagovalec dvoboja bo že nosilec kolajne na SP.

V uvodnem nizu je Japonec zagrozil v uvodu in vodil s 4:1, nato pa z izjemo zaostanka pri 4:5 vodil vse do končnice in izida 9:9. Jorgić je povedel drugič na tekmi in na lasten servis dobil niz.

Japonec Shunsuke Togami je bil previsoka ovira. Foto: Guliverimage

V drugem je slovenski olimpijec vodil večji del, po 8:6 pa je Japonec nanizal serijo 5:1 za izenačenje in dokazal, da ni po naključju med najboljšo osmerico v boju za naslov prvaka. Jasno je bilo, da bodo o napredovanju in boju za kolajno odločale malenkosti. Podobno je bilo nadaljevanje, kjer je Japonec zapravil prednost 9:7. Nato sta sledili presenečenji. Japonec je izenačil z 11:4, peti niz je Jorgić dobil z 11:1.

Hrastničan je nadaljeval v svojem ritmu in v šestem nizu povedel s 6:3, nato pa večji del vodil vse do zaključne žogice pri vodstvu z 10:9. Japonec pa je zmogel preobrat. Še večje presenečenje je sledilo v igri živcev v sedmem nizu. Jorgiću nista zadostovali vodstvi s 5:2 in 9:6. Japonec je spet poravnal, Jorgić si je priigral še drugo zaključno žogico, a spet ni zdržal pritiska.

Jorgić je bil v tretjem krogu s 4:0 boljši od klubskega soigralca v Saarbrückenu, Romuna Eduarda Ionescuja. Pred tem je v drugem krogu s 4:1 v nizih ugnal Portoričana Briana Afanadorja. V prvem krogu pa je bil s 4:0 boljši od Fabia Adriena Rakotoarimanano z Madagaskarja.

Preberite še: