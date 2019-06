Američani v četrtfinalu SP ustavili slovenske košarkarje

"Letošnje svetovno prvenstvo smo žal končali v četrtfinalu. Za razliko od preteklih let smo se tokrat križali z res neugodno skupino. Američani so dobro izkoristili naše napake, fantje so se borili do konca in skušali izvleči zmago. Uvrstili smo se med osem najboljših na svetu, kar smo si na začetku tudi želeli. Gremo naprej, naslednji teden nas čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo," je dejal selektor Matic Vidic.

Košarka 3x3: Slovenija je svetovno prvenstvo v Amsterdamu zaključila v četrtfinalu. Tokrat so bili žal uspešnejši Američani, ki so na koncu zmagali z 21:14. Bravo fantje za uvrstitev med osem najboljših na svetu! 🇸🇮💪🏀 pic.twitter.com/wikQYTEbIV — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 22, 2019

Slovenijo so na tekmovanju zastopali izkušeni člani ekipe Piran Gašper Ovnik, Simon Finžgar, Adin Kavgić in Anže Srebovt.

Slovenski košarkarji so leta 2016 v Romuniji postali evropski prvaki, leto pozneje pa so prav na tem prizorišču v Amsterdamu osvojili srebrno medaljo. Leta 2016 ter 2018 so odličjem na evropski ravni dodali še dve bronasti odličji s svetovnih prvenstev.