Obetavno: Slovenija po novem v vidnejši vlogi v ligi NBA

Klub Dallas Mavericks je družbo Sport Media Focus pooblastil, da v njihovem imenu sklene partnerstvo z Uradom Vlade RS za komuniciranje (UKOM), Slovensko turistično organizacijo (STO), Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) in Turizmom Ljubljana za izvajanje promocijskih dejavnosti, povezanih s tekmo med Dallasom in Denverjem Vlatka Čančarja, ki bo 11. marca 2020, ter drugimi dejavnostmi kluba.

Dan pozneje, 12. marca 2020, se bodo slovenski podjetniki v ameriški zvezni državi Teksas, ki je po BDP 10. največje svetovno gospodarstvo, srečali z ameriškimi. S tem se odpirajo edinstvene priložnosti za sodelovanje, so prepričani pri UKOM.

Partnerstvo bo med drugim zagotavljalo:

- promocijo in izpostavitev nacionalne znamke I feel Slovenia na desetih domačih tekmah lige NBA v sezoni 2019/2020 in na desetih domačih tekmah lige NBA v sezoni 2020/2021,

- predstavitev Slovenije kot države in turistične destinacije v polčasu tekme lige NBA,

- zagotovitev promocijskega razstavnega prostora ter

- izvajanje promocijskih dejavnosti partnerjev na samem dogodku in drugo, so sporočili iz UKOM.

Glavni cilji partnerstva s košarkarskim klubom Dallas Mavericks so krepitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter predstavitev države, njene edinstvenosti, nišnosti, gospodarskih, naložbenih in turističnih priložnosti.

Direktor Sport Media Focusa Tomaž Ambrožič je prepričan, da take zgodbe, kot jo dobivamo z Lukom Dončićem, še nismo imeli. Foto: Vid Ponikvar

Kot je ob tem poudaril Tomaž Ambrožič, direktor Sport Media Focus, ki je o tej temi pred kratkim spregovoril tudi za naš medij, je šport izjemno učinkovita komunikacijska platforma. "Takšne zgodbe, ki jo dobivamo z Lukom Dončićem, še nismo imeli. Klub Dallas Mavericks se je v pogovorih v zadnjih mesecih pokazal kot izjemno naklonjen sodelovanju, tudi Sloveniji kot državi, in prav začutiti je bilo, da tudi v znamki I feel Slovenia vidijo zgodbo, ki jim jo je prinesel Luka Dončić."

