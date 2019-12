Velika hvala legendarnega Italijana: Če ga lahko kdo prehiti, je to Dončić

"Resnično ga vidim zelo visoko. Rad ga imam kot igralca. Vprašanje med NBA-trenerji in skavti je, na katerem položaju bo igral, da bo v NBA dominiral. Luka je ekstremno močan in visok organizator igre. V NBA se bo moral zoperstaviti majhnim ter izjemno atletskim in hitrim košarkarjem, kar bi mu lahko povzročilo nekaj težav. Menim, da bo lahko nadzoroval vse skupaj in postal zelo dober organizator igre v ligi NBA," je pred leti v intervjuju za Sportal dejal Sergio Scariolo.

In zadel je v polno. Italijanski strokovnjak je v karieri osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Manjka mu le zlata olimpijska medalja, sicer pa je Španijo že popeljal do olimpijskega srebra in brona, treh zlatih medalj na evropskem in zlate na svetovnem prvenstvu. V pretekli sezoni pa je kot pomočnik trenerja s Toronto Raptors osvojil še ligo NBA.

Kaj je v sobotnem intervjuju o Dončiću povedal slovenski selektor Rado Trifunović

Hvalnice Sergia Scariole

V pogovoru za špansko Marco so ga povprašali tudi o slovenskem fenomenu Luki Dončiću, o katerem je spregovoril sledeče: "Pau Gasol je bil najboljši evropski košarkar v zgodovini. In če ga lahko kdo prehiti, je to Luka Dončić."

Starejši od bratov Gasol je v karieri dvakrat osvojil ligo NBA z Los Angeles Lakers, s špansko reprezentanco pa ima kar sedem medalj z evropskih, zlato s svetovnega prvenstva in tri olimpijska odličja.

Sergio Scariolo ceni Luko Dončića. Foto: Vid Ponikvar

Luka Dončić je v Evropi že osvojil vse, kar se osvojiti da. S slovensko reprezentanco je leta 2017 pokoril vse na EuroBasketu, z Real Madridom pa spisal posebno zgodbo v Evroligi, katero je skupaj s soigralci osvojil in postal tudi najkoristnejši košarkar (MVP).

Blesti tudi v ligi NBA, njegova velika želja pa je priti do šampionskega prstana v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Čeprav mnogi še niso pričakovali, da bo v tej sezoni njegov Dallas tako uspešen, zlasti ne po slabšem začetku, pa se je skupaj s soigralci povzpel med najboljše v ligi.

Vrnitev v noči na petek proti San Antonio Spurs?

Velika prednost moštva, ki mu poveljuje Rick Carlisle, je dolga klop. Tudi ob zdajšnji odsotnosti Luke Dončića zaradi poškodbe gležnja so preostali košarkarji proti najboljšim ekipam z vzhoda prišli do polovičnega izkupička. Sicer so bili na izvrstni poti, da premagajo tudi aktualne prvake iz Toronta, vendar je sledil nerazumljiv padec, pri katerem so zapravili 30 točk prednosti.

Kristaps Porzingis se dviguje in kaže boljše predstave. Foto: Reuters

Kljub temu je spodbudno, da so košarkarji sposobni tudi ob odsotnosti Dončića igrati z najboljšimi v ligi. In tega podatka se trener Carlisle veseli, saj je dolga klop zelo pomembna v končnici, v katero se bo Dallas po videnem zagotovo uvrstil.

"Naša ekipa ima širino in to nam je v tej sezoni velikokrat pomagalo. Nikdar ne želiš biti brez igralca, kot je Luka Dončić. Vsestranski košarkar je. Potrebujemo ga. A dokler ga ni, morajo preostali igralci narediti svoj del posla. Ne moremo govoriti, kdaj se bo vrnil. Njegova rehabilitacija zelo dobro napreduje. Morda že kmalu. Če si kdo upa reči, da bo zaigral proti San Antonio Spurs (tekma bo v noči na petek, op. a.) , je to na lastno odgovornost."