Hude težave za zvezdnika lige NBA, ki je mislil, da bo oslepel

Marcus Smart, ki v tej sezoni v povprečju dosega 11,8 točke, 4,6 asistence in 3,4 skoka na tekmo, je izpustil zadnjih sedem tekem Bostona, tudi tokratno v Torontu, kjer pa je bil po skoraj treh tednih prvič na seznamu ekipe, na katero je lahko računal trener Bostona Brad Stevens.

"Če bi bilo po moje, bi igral že danes," je pred tekmo v Torontu povedal 25-letni košarkar, ki pa pri zmagi Bostona s 118:102 naposled ni igral, a se bo morda na košarkarske parkete vrnil že na naslednji tekmi, ko bo s soigralci v petek gostil Cleveland. Če se bo to res zgodilo, bo dokončno lahko naredil križ čez težave, ki so ga pestile v zadnjih tednih. Zaradi hude oblike vnetja očesne veznice je, kot je dejal sam, preživljal pravi pekel.

Česa takega ne privošči nikomur

"Nekaj časa sem mislil, da bom oslepel. Zdravniki so rekli, da je to najhujša oblika takšnega vnetja, ki so ga videli. Bolečine, ki sem jih preživljal, so nekaj najhujšega, kar sem doživel. Česa takega ne privoščim nikomur, ampak najvažneje je, da sem spet zdrav in nazaj," je še povedal Smart in v nadaljevanju razkril še nekaj nečednih podrobnosti težav, ki jih je prebrodil.

Pravi, da si želi na košarkarske parkete vrniti še letos. Boston do konca leta čakajo še tri tekme. Foto: Getty Images

"Oči so me pekle. Nisem mogel gledati. Praktično vseskozi sem imel na sebi sončna očala. Tudi, ko je bilo temno. Vsako jutro so iz mojih oči prihajali različni izcedki. Tudi kapljice krvi. Ob tem pa sem čutil hude bolečine. Ko so mi čistili oči, se mi je zdelo, kot da bi vame zabadali igle," je opisoval košarkar, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem igral za reprezentanco ZDA.

Zdravniki česa takega še niso videli

"Zdravniki so bili zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo, saj česa takega še niso videli. Staknil sem virus, a tako hudo obliko, da je bilo res zelo neznosno. Upam, da česa takega ne bom doživel nikoli več. To je bil pravi pekel," je še povedal Smart in napovedal, da se bo do konca leta skorajda zagotovo vrnil na igrišče.

"Zdaj je z očmi že skorajda vse tako, kot mora biti. Malo imam še težave, če je res svetlo, a se stanje izboljšuje. Tudi zdravniki so rekli, da bo vse okej," je zaključil 191 centimetrov visoki košarkar, ki je specialist za obrambo in je bil v prejšnji sezoni izbran v najboljšo obrambno peterko v ligi.

Za Boston Smart neprekinjeno igra vse od leta 2014, ko so ga 17-kratni prvaki na naboru izbrali kot šestega.