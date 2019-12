Italijan naletel na izjemen spomin, fotografijo z Luko Dončićem

Na družbenem omrežju Facebook se je tik pred božičem pojavil zanimiv zapis 20-letnega Italijana Mattea Garzia, ki je v arhivu naletel na fotografijo sebe in Luke Dončića s turnirja leta 2012, nato pa duhovito primerjal, kam ju je ponesla življenjska pot. Dončić je zvezda lige NBA in bo kmalu sklenil bogato pogodbo z izdelovalcem športnih copat, Garzia pa si je moral par "Jordank" kupiti sam, zanje je odštel 160 evrov, je zapisal.

Luka in Matteo po finalu turnirja leta 2012. Fotografijo je na facebooku objavil Matteo Garzia. Foto: zajem zaslona "Zdravo fantje, sem 20-letni fant iz Mestre in ime mi je Matteo Garzia. Med brskanjem po spominih na Facebooku sem našel to fotografijo iz leta 2012. Prepričan sem, da boste takoj prepoznali visokega fanta v belem dresu. Ja, to je Luka Dončić. Bili smo na mednarodnem turnirju v Ostiji, stari smo bili 13 let. Jaz sem tisti v rdeči trenirki. Videti sem kot njegov sin, vem. Luka je v finalu dosegel 54 točk, v prejšnjih tekmah pa je veliko igral za ekipo, in podelil celo po 20 asistenc. Po finalu sva bila nagrajena kot najboljši strelec (jaz) in MVP turnirja (on), turnir pa je osvojila Olimpija Ljubljana," o ozadju dragocene najdbe na Facebook profilu za košarko specializirane spletne strani La Giornata Tipo (Tipičen dan) piše Matteo.

Po sedmih letih bi rad ocenil, kaj se je zgodilo z obema najbolj izstopajočima igralcema turnirja: "Luka Dončić: 1 Evropsko zlato, 1 Evroliga, 3 naslovi v Španiji, 1 najboljši novinec v NBA, igra za Dallas Mavericks, kjer letos na tekmo dosega 29,3 točke, 9,6 skoka, 9 asistenc z 48-odstotnim metom, zasluži 7,7 milijona dolarjev, podpisal bo vsaj 50 milijonov dolarjev vredno pogodbo z znamko Jordan, ima 3,5 milijonov sledilcev na Instagramu in je še vedno skromen fant.

Matteo Garzia: 1 klic regionalnega predstavnika Veneta, 1 MVP na turnirju v Livornu, igram za Venzio v seriji D, kjer dosegam skoraj 10 točk in 0 skokov na tekmo, saj sem ostal tako "visok" kot na fotografiji, ne dobivam nobene plače od svoje ekipe in plačal sem 50 evrov za zdravniški pregled, imam par copat Jordan, ki sem jih kupil za 160 evrov, na Instagramu imam 732 sledilcev in še vedno sem skromen fant."

Po sedmih letih ga je ob pogledu na fotografijo kar streslo, priznava, in zanimiv zapis zaključi: "Na eni strani je škratek, ki je sanjal, da bi postal košarkar, na drugi pa velikan, ki je že bil prvak. V čast mi je bilo, da sem lahko izzval tistega, ki piše in bo pisal zgodovino našega športa. Vesel božič vsem. Matteo"

