Pred enajstimi dnevi si je Luka Dončić proti Miami Heat poškodoval gleženj in izpustil nadaljnje štiri dvoboje z najboljšimi ekipami z vzhodne konference. Čeprav ni bil aktiven na parketu, je vsakodnevna tema pogovorov. Vendarle navijače Dallas zanima, kdaj se bo najboljši posameznik vrnil v polni pogon.

Spodbudno je, da je zadnji trening oddelal brez težav. Kot so zapisali pri Dallasnews, je ekipa na predbožični dan dobila darilo, a še ni povsem jasno, če ga bo lahko takoj odprla. Luka je sicer brez težav opravil trening, vendar ni še zagotovil, ali bo ekipi pomagal v noči na petek, ko se bo Dallas v teksaškem derbiju pomeril s San Antonio Spurs.

That Christmas Eve 𝒎𝒐𝒐𝒅 🎅 pic.twitter.com/7rzEa0tkXU — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2019

"Ne vem, kakšen status bo imel na tej tekmi, vsekakor pa je naredil napredek. Dobro je videti. Videli bomo, kako se bo počutil in nato odločili, kar bo zanj najboljše," je dejal glavni trener Dallasa Rick Carlisle.

"Rad bi igral, saj sem tekmovalen"

Med njegovo odsotnostjo je ekipa zaustavila zmagoviti niz Milwaukee Bucks pri številki 18, prav tako na gostovanju premagala Philadelphio, doma izgubila z Bostonom in nazadnje zapravila 30 točk prednosti proti aktualnim prvakom Toronto Raptors. "Brez mene so opravili dobro delo. Kot vedno poudarjam, imamo odlične igralce, o katerih ljudje ne govorijo veliko. Navijači so videli, kako lahko igrajo," je dejal Dončić.

Ni še povsem jasno, ali bo zaigral proti San Antonio Spurs. Po sredinem treningu se bodo odločili. Foto: Reuters

A je novinarje po treningu bolj zanimalo, kako se počuti: "Dobro. Bomo videli, kako bom napredoval in če bom proti San Antoniu igral. Rad bi se vrnil na parket in igral, saj sem tekmovalen. Zato bi bil rad čimprej zdrav in v pogonu."

Dallas je trenutno pri 19 zmagah in 10 porazih. Zanimivo je, da so košarkarji 11 zmag zabeležili na gostovanjih in doma ob sedmih porazih le osem. In to bode v oči tudi vse v Dallasu. "Čudno je. Ni prijetno, ker želiš biti uspešen pred svojimi navijači in tega ne počnemo ravno. A se zavedamo, da nam stojijo ob strani. Vse bomo popravili," pravi Kristpas Porzigns, ki je ob odsotnosti Luke Dončića imel povprečje 22,4 točke in 13,8 skoka na tekmo.