S teksaško Dončićevo podporo proti EuroBasketu 2022

Z zmago proti Ukrajini (84:73) je slovenska košarkarska reprezentanca na krilih Jake Blažiča, Jordana Morgana in Luke Rupnika odprla kvalifikacijski "mehurček" v Ljubljani, poskrbela za zmagoviti debi selektorja Aleksandra Sekulića in storila velik korak proti EuroBasketu, medtem ko pa je v igri pokazala dva različna obraza. V prvem polčasu je namreč navdušila z borbeno in ekipno predstavo ter si ustvarila tudi zadostno prednost, da je slabši drugi polčas ni pokopal.

"Naša naloga bo, da razbijemo povezavo med centri in zunanjimi igralci. Prisiliti jih moramo v napake. Pomemben bo tudi skok," je ob poudarjanju napadalne energije in ekipne kemije svojo prvo tekmo v vlogi selektorja napovedoval Aleksander Sekulić. Zadovoljno se je lahko nasmehnil že po nekaj minutah igre. Tako obrambno zavzete in predvsem motivirane Slovenije namreč že dolgo nismo videli. Morda celo od EuroBasketa 2017. Resda v tem ritmu ni zdržala celotno tekmo, a je bila zaloga prednosti ob mirnih rokah v zadnjih minutah dovolj za pomembno zmago. "Tudi mene so fantje kar malce presenetili s pristopom. Odziv je bil odličen. Kot bi imeli mi deset košarkarjev, oni pa dva. V drugem delu nam je zmanjkalo malce energije. Seveda tudi Ukrajina ni slaba ekipa. Imajo nekaj dobrih igralcev. Našli so način, kako nas zaustaviti. Naša ekipna igra ni bila več tako izrazita. Vseeno je zmaga zaslužena," je črto pod svojo prvo tekmo na mestu prvega moža reprezentance potegnil Sekulić.

Slovenija do druge zmage na treh tekmah kvalifikacij. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Plus 31 že v prvem polčasu

Uvodnih 6:0 še zdaleč ni bilo zavajajočih. Ob odličnih dirigentskih taktih Luke Rupnika, izvrstnem delu Jordana Morgana in Jake Blažiča je domača izbrana vrsta razvijala navdihujočo igro z veliko energije, ki se je zrcalila tudi v sodelovanju klopi. Selektor je ob tem ubral tudi taktiko pogostih menjav, s katerimi je poskušal ohranjati in dvigovati ritem. Zgolj po šestih minutah igre so po dveh točkah Eda Murića Slovenci vodili z rezultatom 24:2. Ob premoči v skoku, vztrajanju pri obrambni agresivnosti in hitrih prenosih z raznolikimi zaključki Ukrajinci nikakor niso našli protiorožja. Še več, slovenska prednost se je še povečevala in po trojki Blažiča v 15. minuti znašala že neverjetnih 31 točk (42:11).

Že do osrednjega odmora je varovancem Ainarsa Bagatskisa vendarle uspelo vzpostaviti ravnotežje, ohladiti domačine in nekoliko omiliti zaostanek (28:50). Z zategovanjem zanke so z nekaj divjimi akcijami in meti z razdalje nadaljevali tudi v tretji četrtini. V 27. minuti je domača prednost skopnela na dvanajst točk (44:56), kar je bil tudi svojevrsten alarm. Strelski post sta prekinila Rupnik in Alen Hodžić, ki je s poosebljanjem borbenosti znova predramil soigralce.

A ker so Sekulićevi izbranci tekmecu dovolili, da se je razigral, nato kljub večji zavzetosti niso več uspeli prevzeti prave napadalne pobude. Ukrajinci so tako v zadnji četrtini prišli celo krepko pod deset točk zaostanka (73:80), a za popoln preobrat jim ni zmanjkalo le časa, temveč tudi kakovosti. Predvsem pa so Rupnik, Blažič, Murić, Morgan in Hodžić z individualno kakovostjo le preprečili vročo končnico.

Matic Rebec in druščina v nedeljo še nad Avstrijo Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Korak do EuroBasketa

Po drugi zmagi na treh tekmah kvalifikacij zdaj Slovenijo, za katero si je tokrat prizadeval zaigrati tudi Luka Dončić, a ni prejel klubskega dovoljenja, zato je dobre misli poslal kar iz Teksasa, nov delovni večer čaka že v nedeljo, ko se bo v Stožicah pomerila z Avstrijo. S pričakovano zmago bi si že zagotovila vstopnico za EuroBasket 2022, ki ga bodo gostile Gruzija, Češka, Italija in Nemčija. V vlogi branilca naslova prvaka pa bodo prav Slovenci.

"Začetek je bil res izvrsten. Predvsem v obrambi. To je bil ključ za končno zmago. Naše delo še ni končano. Svoje moramo pokazati še proti Avstriji. Naš cilj je seveda uvrstitev na evropsko prvenstvo," je dejal Blažič, ki je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (23 točk, 10 skokov).

Z njim se je strinjal tudi Rupnik, ki je odlično odigral vlogo prvega organizatorja igre. "Začetek je bil res odličen. Razumljivo je, da smo nato nekoliko padli. A menim, da zmaga ni bila pod vprašajem. To je le polovica dela. Premagati moramo še severne sosede. Ne bo preprosto. A imamo nekaj tovrstnih izkušenj. Najprej regeneracija, nato tema," pravi idrijski organizator igre.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija : Ukrajina 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)



Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Sahin (Italija), Yilmaz (Turčija), Velikov (Bolgarija).



Slovenija: Rebec 2, Rupnik 12 (5:6), Murić 10 (3:3), Blažič 23 (7:10), Kosi 4, Hrovat 2, Morgan 13 (3:4), Hodžić 9, Makhovic 2, Lapornik 7.



Ukrajina: Lukašov 3, Šundel 14 (3:3), Lipovij 2, Bobrov 11 (3:4), Pavlov 4, Kravcov 11 (1:1), Sanon 13 (2:2), Herun 15 (3:4).



Prosti meti: Slovenija 18:23, Ukrajina 12:14.

Met za igre: Slovenija 29:66, Ukrajina 28:59.

Met za tri točke: Slovenija 8:28 (Hodžić 3, Blažič 2, Rupnik, Murić, Lapornik), Ukrajina 5:15 (Sanon 3, Šundel, Lukašov).

Skoki: Slovenija 40 (26 + 14), Ukrajina 29 (23 + 6).

Osebne napake: Slovenija 22, Ukrajina 22.

Pet osebnih: /.

