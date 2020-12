Luka Dončić pod posebnim drobnogledom

Kaj v novi sezoni severnoameriške poklicne košarkarske lige čaka Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, ki so se že vrnili v ZDA in čakajo na uradno odprtje pripravljalnih taborov?

V prvi sezoni je Luka Dončić pometel s konkurenco debitantov in prepričljivo osvojil priznanje za najkoristnejšega novinca v ligi. Že v drugi sezoni se je zavihtel celo v prvo peterko rednega dela lige. V obeh pa je premaknil kar nekaj dodobra zakoreninjenih mejnikov, predvsem tistih, ki so statistično povezani s stažem oziroma igralčevo starostjo. Zdaj nič več čudežni deček, ki preseneča v ZDA, temveč kakovostna stalnica v najmočnejši ligi na svetu. Ob takšnih uvodnih poglavjih v ligi NBA je seveda kot na dlani, da bo v 21-letnega Ljubljančana v prihajajoči sezoni uprtih še več oči strokovne in navijaške javnosti.

A Dončić bo, podobno kot njegova rojaka Goran Dragić in Vlatko Čančar, v prihodnjih mesecih tudi pod drugačnim drobnogledom, koronadrobnogledom. V ligi NBA bi si pač težko privoščili sezonski "mehurček", ki z vidika zaprtosti niti ne bi bil pretirano človeški, kaj šele večmesečno prekinitev ali celo odpoved sezone zaradi košarkarskih žarišč epidemije novega koronavirusa.

Zato vodstvo lige NBA skupaj z zdravstveno stroko pripravlja stroge protokole za novo tekmovalno obdobje, ki se bo dogajalo po vsej državi, kar pomeni, da bodo klubi domače tekme igrali v svojih dvoranah. Izjema bo le moštvo Toronto Raptors, ki se prav v izogib težavam pri prehajanju kanadsko-ameriške meje začasno seli na Florido, natančneje v Tampo.

Goran Dragić bo imel najmanj oddiha. Foto: Reuters

Rudy Gobert ne bo več zaustavil lige

Ko se je francoski član Utah Jazz Rudy Gobert – prav tisti, ki se je še nekaj dni pred tem na novinarski konferenci z otipavanjem snemalnih naprav norčeval iz naraščajočega strahu pred virusom – 14. marca kot prvi košarkar v ligi znašel na seznamu pozitivno testiranih, se je severnoameriški košarkarski vrtiljak v trenutku zaustavil. Stal je vse do julijskega odprtja "mehurčka" v Orlandu, katerega cena je na koncu znašala več kot 160 milijonov ameriških dolarjev.

V vodstvu lige so osem mesecev in pol pozneje trdno odločeni, da zaradi posameznih okužb ne bodo zaustavljali tekmovanja. Prav zaradi tega je luč sveta že ugledala zajetna dokumentacija, ki na 134 straneh opredeljuje varnostne protokole in ob tem tudi predvidena ravnanja v primeru okužb. Ob številnih predhodnih varovalnih ukrepih je osnovna ideja izolacija okuženih košarkarjev ali spremljevalcev ter številne varovalke v procesu vračanja v trenažni in tekmovalni pogon.

LeBron James in LA Lakers v vlogi branilcev naslova Foto: Getty Images

Kot poročajo ameriški mediji, se vodstvo lige ni jasno opredelilo do razširjenosti okužb, ki bi prižgale alarm in zaustavile tekmovanja. Zelo jasno pa opredeljuje postopke. Tako vsakega košarkarja, ki bo ob testiranju pozitiven na Covid-19, čaka odstranitev iz ekipe za deset dni, po vrnitvi pa bo med individualnim delom še dodatna dva dneva na opazovanju.

V tekmovalni proces bo predhodno okuženi košarkar lahko vrnjen z dvema negativnima PCR testoma v roku 24 ur. Pri tem je zanimivo, da bodo lahko klubi košarkarjem plačevali izolacijska stanovanja. Igralci namreč sicer za svoja bivališča skrbijo sami.

V veljavi ostaja tudi sistem anonimnega žvižgača. Gre za poseben protokol, ki omogoča anonimne prijave, če bo kdorkoli zaznal kakšno nepravilnost v posameznih ekipah. Le-te bodo morale tudi nekoliko racionalizirati svoje vrste na gostovanjih. V delegaciji bo lahko skupno največ 45 oseb, od tega 17 košarkarjev.

Življenje z virusom: že od 6. decembra

Protokoli, ki jih pripravlja liga, kažejo na to, da se vodstvo tekmovanja v sezoni brez hermetične zaprtosti, kakšni so bili priča v Orlandu, zaveda možnosti okužb in sprejema koncept življenja z virusom. Vseeno pa spodbuja pogosta testiranja in postopen preklop na delovne obrate. Tako je prvih pet dni (do 5. decembra) pripravljalnega tabora namenjenih individualni vadbi. S skupinskimi treningi pa bodo klubi lahko začeli v nedeljo.

Vlatko Čančar upa na več igralnih minut. Foto: Getty Images

Zelo hitro se bo začelo tudi predsezonsko obdobje, ki bo tokrat razpotegnjeno med 11. in 19. decembrom. V tem obdobju bodo ekipe odigrale po dve do tri pripravljalne tekmi. Dragićev Miami se bo pomeril z New Orleans Pelicans (14. 12.) in Torontom (18. 12.). Dončića z Dallasom čakajo Minnesota (17. 12.) in dvakrat Milwaukee (12. in 14. 12.), Čančar pa bo v dresu Denverja na igralne minute upal proti GS Warriors (12. 12.) in na dveh tekmah s Portlandom (16. in 18. 12.).

Še brez urnika

Uradnega tekmovalnega urnika še ni, objavljen pa bo v dveh delih. Jasno je, da so prve tekme predvidene že 22. decembra. Redni del bo tokrat za vsako ekipo vključeval le 72 tekem (v običajnih sezonah 82), tekmovanje pa bo prekinjeno v obdobju med 5. in 10. marcem, ko bo na sporedu vikend All-star.

Redni del sezon se bo končal 16. maja 2021. Sledile bodo tekme za zapolnitev zadnjih mest v končnici. Ta pa se bo nato s prvim krogom začela 22. maja. Okvirno so znani tudi datumi posameznih faz. Konferenčni polfinale naj bi se začel 7., konferenčni finale pa 22. junija, medtem ko bo veliki finale 8. julija. Skrajni rok za konec sezone bo, kot vse kaže, 22. julij.

Ob tem spomnimo še na datum olimpijskih kvalifikacij. Slovenija bo vozovnico za Tokio lovila med 29. junijem in 4. julijem 2021. Z drugimi besedami, Čančar in Dončić bi lahko Sloveniji teoretično priskočila na pomoč le v primeru, da Denver in Dallas izpadeta pred konferenčnim finalom.