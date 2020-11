Novost pri Dallasu, ki je všeč tudi Dončiću #video

Novi dresi so popolno nasprotje dresov, ki so jih bili ljubitelji košarke vajeni do zdaj. Namesto prepoznavne modre, zelene in črne barve so novi kompleti v snežno beli barvi, z zlatim napisom na sprednji in srebrnimi črkami na zadnji strani ter izrisanimi krili na hlačkah.

V klubu so pojasnili, da je nov dizajn poklon najbolj prepoznavnemu simbolu Dallasa, Pegazu, krilatemu konju iz grške mitologije, ki je skočil iz trupa Meduze, ko ji je Perzej odsekal glavo, in predstavlja bleščečo prihodnost kluba.

Pegaz se je v Dallasu prvič pojavil leta 1934, in sicer na vrhu prvega mestnega nebotičnika. Sčasoma se je začel pojavljati tudi na drugih mestnih znamenitostih.

Novico o novih dresih je delil tudi njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, svoje mnenje pa prikazal z zgovornimi emotikoni.